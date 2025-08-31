中共慶祝抗戰勝利80週年 陸委會：企圖捏造台灣歸屬中國

陸委會最新送交立法院報告指出，中共強調今年是抗日戰爭勝利、台灣光復及聯合國成立「3個80週年」，企圖矮化我方及捏造台灣歸屬於中華人民共和國，強化其「一中原則」。（資料照）

2025/08/31 10:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國政府將於天安門廣場舉行九三閱兵，陸委會最新送交立法院報告指出，中共強調今年是抗日戰爭勝利、台灣光復及聯合國成立「3個80週年」，企圖矮化我方及捏造台灣歸屬於中華人民共和國，強化其「一中原則」。

陸委會「兩岸關係之現況與未來發展」報告提及，中共於今年2月下旬舉行「對台工作會議」，王滬寧稱要擴大兩岸人員往來等「五個要」；3月上旬，中共「兩會」政府工作報告延續「反獨、反干涉、促融、促統」基調，中旬召開「反分裂法20週年座談會」，威嚇採取「非和平手段」及「以法懲獨」；下旬國台辦官網增設「台獨」打手、幫兇舉報專欄，加強對台恫嚇。

請繼續往下閱讀...

另外，中共強調今年是抗日戰爭勝利、台灣光復及聯合國成立「3個80週年」，藉由其官員接受國際媒體採訪，與兩岸交流活動場域主張對台主權，企圖矮化我方及捏造台灣歸屬於中華人民共和國，強化其「一中原則」。

陸委會指出，中共持續對台施壓，4月解放軍進行聯合演訓及「海峽雷霆-2025A」演練；6月廣州市公安局懸賞通緝我「資通電軍」20人，7月民航局宣布啟用M503銜接線W121運行，中國商務部公告8家所謂「台獨」台灣實體列入出口管制名單。

陸委會批評，中共陸續舉辦「海峽論壇」，文化、青年及兩岸媒體人峰會等交流活動，並邀我各界人士出席，宣傳對台政治主張。王滬寧、國台辦主任宋濤等強調「反獨、反干涉」、「促融、促統」舊調，稱將擴大兩岸交往交流。

此外，王滬寧於「海峽論壇」大會前出席「兩岸融合發展示範區建設專題推進會」，指示要發揮福建對台獨特優勢和先行示範作用；中共相關部門發布涉及金融、體育、「福馬、廈金兩岸同城圈」等多項促融措施，以及暫停收取台灣「首來族」申辦台胞證證件費，誘吸國人赴中。

關於施政方向與未來展望，陸委會表示，審慎應處中共動向與台海情勢，維護國家主權與利益。兩岸關係和平穩定是建構印太區域安全與繁榮的重要一環，當前國際及美中關係變化，均牽動台海情勢，攸關我國家生存與發展。

陸委會強調，政府兩岸政策立場一貫，不卑不亢，維持現狀；面對中共持續加大對台政軍恫嚇、經濟脅迫、外交打壓、法律戰、灰色地帶侵擾、統戰滲透及認知作戰等複合性施壓，本會將秉持「四個堅持」與「四個不變」，積極落實「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅17項因應策略」，妥慎應處地緣政治發展及中共對台動向，強化台灣民主韌性，堅定維護中華民國主權、台灣民主自由和民眾福祉。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法