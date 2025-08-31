中國經濟風險升高 陸委會示警：可能加大對台脅迫拉攏

陸委會報告指出，中共操作兩岸融合發展措施，引導台商及國人赴中落地發展，為達成「促融促統」政治目的，中共可能加大對台脅迫和拉攏作為。（彭博檔案照）

2025/08/31 10:12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國經濟風險持續升高，持續對台統戰滲透！陸委會送交立法院報告指出，中共操作兩岸融合發展措施，引導台商及國人赴中落地發展，為達成「促融促統」政治目的，中共可能加大對台脅迫和拉攏作為。

陸委會「兩岸關係之現況與未來發展」報告提及，中共操作兩岸融合發展措施，引導台商及國人赴中落地發展，包括藉福建或平潭融合發展示範區之內需市場、各種惠台或補助政策為槓桿，誘拉台灣企業、人才及資金赴中，以穩固中國特定產業供應鏈。

請繼續往下閱讀...

陸委會研判，為達成「促融促統」政治目的，中共可能加大對台脅迫和拉攏作為，政府將持續提醒台商對中投資風險及協助多元布局，動態檢視兩岸經貿政策法制，加強風險管理，減少對單一市場依賴，確保台灣經濟安全及交流秩序。

中國大陸情勢方面，陸委會報告指出，中共在今年3月全國「兩會」設定今年GDP增長率為5%左右，將採取「更加積極」的財政政策與「適度寬鬆」的貨幣政策。中共領導人習近平7月主持政治局會議，強調下半年經濟宏觀政策要「適時加力」，穩住外貿外資基本盤。

中國並公布10月召開「二十屆四中全會」，討論「十五五規劃建議」，稱「十五五」時期為推動全體人民「共同富裕」，確保基本實現社會主義現代化的關鍵期，要求統籌發展和安全。

中共持續要求政治監督與忠誠，深化整治金融、國企、能源、醫藥、基建工程等領域腐敗，截至8月中旬已有38名中管幹部因貪腐違法、違紀遭查落馬。近期中國因經濟發展低迷，衍生無差別攻擊等社會事件頻傳，7月四川江油市校園霸凌事件更引發大規模警民衝突。

報告提及，中國今年上半年GDP為5.2%，惟7月製造業經理人指數（PMI）49.3%，已連續4個月落入收縮區間，第二季貸款總體需求指數51.9%，較上季驟降16.8個百分點，創下2004年公布統計以來新低。

研究機構分析，此係因美國提高關稅前出口激增趨勢已消退，加上中國內需仍低迷，投資信心不足等因素所導致；另國際貨幣基金（IMF）發布世界經濟展望報告，預估中國今年GDP為4.8%，顯示在內外部情勢嚴峻挑戰下，中國下半年經濟表現恐不如上半年。

陸委會評估，國際政經局勢動盪，烏俄及以巴衝突未歇，加上美國川普總統第2任期以「美國優先」為政策主軸，推動製造業回流及「對等關稅」等措施，全球經貿秩序與產業供應鏈面臨前所未有挑戰，並對中國經濟形勢帶來衝擊，內外部問題加劇。

陸委會示警，中國經濟風險持續升高，包括消費信心不足、外商投資低迷、國進民退明顯、地方債惡化、房市持續疲軟、青年失業率居高不下、通貨緊縮等經濟結構性問題更加凸顯。

據分析，在美中戰略競逐長期化的趨勢下，中國加速推動「內循環」政策，發展半導體、數位經濟、綠能等新興產業，持續「舉國體制」補貼、扶植特定產業發展，並轉向寬鬆、積極的貨幣及財政政策，惟經濟復甦依舊欲振乏力。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法