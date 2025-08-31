為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    爭取加入CPTPP 外交部批中國非會員卻施壓影響我入會案

    外交部次長陳明祺上週訪問澳洲，期間接受多家當地媒體訪問，指中國雖非CPTPP會員，卻對部分會員施壓，進而影響對我入會案的支持。（資料照）

    外交部次長陳明祺上週訪問澳洲，期間接受多家當地媒體訪問，指中國雖非CPTPP會員，卻對部分會員施壓，進而影響對我入會案的支持。（資料照）

    2025/08/31 10:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長陳明祺上週訪問澳洲，期間接受多家當地媒體訪問。針對台灣爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題，陳明祺說，台灣能讓CPTPP更強大，並指出中國雖非CPTPP會員，卻對部分會員施壓，進而影響對我入會案的支持，呼籲澳洲與其他理念相近會員共同反制中國惡意影響力。

    陳明祺接受「天空新聞台」專訪表示，我國推動國際參與總是面臨挑戰，但我國將推動參與CPTPP視為與澳洲各界對話溝通的機會，盼澳方更深刻體認台灣作為貿易大國，可對CPTPP做出貢獻，像是我國雖非世界衛生組織（WHO）會員，但在新冠肺炎疫情時，對世界提供的協助甚至多於諸多WHO會員，說明台灣加入CPTPP對該協定有其重要性。

    陳明祺也表示，中國經濟成長放緩且產能過剩，恐不易開放市場，其聲稱捍衛自由貿易恐淪為空談，但台澳雙方是「以規則為基礎」自由貿易體系的堅實信仰者，CPTPP是捍衛自由貿易的新重心，台灣的加入能讓CPTPP更為強大。

    陳明祺也說，貿易關乎價值，提醒澳方慎選貿易夥伴，中國善於將他國對其貿易的依賴，轉化為干預他國內政的手段，我國自2016年起即推行貿易多元化政策，分散對中國市場的依賴，去除風險，澳方也曾經歷中國經濟脅迫，有必要思索去風險化。

    陳明祺也於墨爾本「拉籌伯大學亞洲中心」的Podcast頻道「亞洲崛起」強調，我國的經貿體制符合CPTPP高標準，如我國與紐西蘭和新加坡簽有自由貿易協定，且台灣擁有履行國際承諾的良好紀錄，未曾脅迫貿易夥伴，符合「奧克蘭三原則」中的前兩項，唯一欠缺的是尚未能取得會員國的共識同意。

    陳明祺也表示，中國雖非CPTPP會員，卻對部分會員施壓，影響對我入會案的支持，呼籲澳洲與其他理念相近會員共同助我反制中國惡意影響力。

