大罷免之後》罷團公民們下一步：協會、民防、2026選舉

2025/08/31 09:59

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免落幕，由各地公民、學生、上班族與媽媽們所組成的全台31個罷免團體自去年起，在街頭搜集連署書、宣講、掃街，並順利將罷免案推進投票階段；儘管，罷免以失敗告終，但這場承載百萬連署人意志的大型公民運動仍為台灣民主史上寫下新頁。至於這些公民們的下一步，除了會以團隊形式轉往協會、民防組織發展外，也有志工欲投入2026地方選舉。

長期協助全台罷團的台灣公民陣線執委羅宜向本報透露，在七二六、八二三罷免投票結束後迄今，大約有半數的罷免團體會先暫時休息；其他罷團則分為兩大類，首先罷免國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」、罷免國民黨立委王鴻薇的「山除薇害」有在規劃成立在地協會，並以關心地方政策、議題為主軸，舉辦民主培力、課程講座等。

羅宜補充，另一方面，有部分罷團預計會往投入民防議題，籌組「自訓團」來建立民眾急救、無線電、敵我識別等教育訓練，並從事負重訓練；同時，他們也持續和台灣民團協會、台灣鐵杉民防、黑熊學院等民防組織接觸、學習。

罷免國民黨立委馬文君團隊「ALL罷馬」便是已成功轉為協會組織營運的案例，他們在第二階段連署罷免後便成立「南投縣山城群策公共事務協會」盼在未來繼續服務南投地方。協會執行長Kate受訪時說，他們的成員有許多母親，會持續關注兒童權益、行人路權、埔里水資源等議題，目前規模約五十人。

除檯面上以組織方式以民防、協會形式外繼續深耕地方外，據知情人士透露，有個別罷團志工有在規劃投入2026地方選舉，並以參選縣市議員為主、里長為輔，選區橫跨北中南，這些有意參選的人並非是在罷免期間時常在媒體前曝光的幹部、發言人，而是那些出現在街頭陸戰、連署卻鮮少出現在螢光幕前的新面孔。

她進一步說，多數有意參選的志工們會以無黨參選為主，據她了解明年至少會有三至五區會有罷團出身的候選人面孔，相信屆時台灣基進、時力等本土小黨都會向他們遞出橄欖枝，同時也不排除與民進黨合作。

