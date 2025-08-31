卸任前最後一天！邱泰源與賴清德同台 真心話曝

邱泰源任期最後一天，於公開活動與賴清德總統同台。（記者王藝菘攝）

2025/08/31 09:54

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部長邱泰源將於9月1日將職務交接給新任部長石崇良，今日最後一次以部長身份出席公開活動。他指出，這2天都以平常心度過，目前針對健康台灣願景，衛福部已提出11個工作項目，希望未來逐一落實，他對於離開行政團隊「一點都不會覺得不捨」，也給新團隊最大祝福與鼓勵、支持。

邱泰源今日上午出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」。他表示，中醫藥發展是未來可以形成護國神山的產業，政府對於中醫藥發展相當重視，他個人也是年年參與大會活動，同時感謝這幾年中醫藥界對全人健康照顧的支持，並整合西醫與中醫強項，提出整合醫學，也將成果國際化呈現。

不會覺得不捨！給新團隊最大祝福與鼓勵、支持

至於今日是以部長身份上班最後一天，且與賴清德總統同場參與活動，邱泰源說，這2天衛福部已經為他舉行了歡送會，他與衛福部同仁都是以非常平常心、快樂的過每一天。

邱泰源說，他過去數十年來作為台大醫院醫師、參與醫師公會全聯會、台北市醫師公會幹部、家庭醫學會理事長等職務，也都是從社會關懷角度做好每一天，作為立委時也天天都很充實、滿是挑戰且快樂，他也持續關心台灣發展，照顧台灣人民。

此外，邱泰源表示，目前衛福部全力推動賴清德總統的健康台灣願景，並獲得行政院支持，提出11項工作項目，希望未來能逐一落實，同時也啟動健康台灣深耕計畫，需要醫療院所的智慧與經驗，希望提升醫療品質或改善醫療環境，今年台灣醫療已經進入起飛階段，生技產業也有所進展。

邱泰源強調，這次離開行政團隊「一點都不會覺得不捨」，行政團隊的人才、專業互動眾多，現在調整陣容，行政團隊再出發，他要給新團隊最大祝福與鼓勵、支持。

衛福部長邱泰源。（記者王藝菘攝）

