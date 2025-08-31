為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌對警勒脖涉犯妨害公務罪 黃帝穎提判例：白委不該有特權

    民眾黨舉行非法集會，黨主席黃國昌勒住中正一分局督察組陳姓組長的脖子。（圖擷自民眾黨YT直播）

    民眾黨舉行非法集會，黨主席黃國昌勒住中正一分局督察組陳姓組長的脖子。（圖擷自民眾黨YT直播）

    2025/08/31 10:17

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨昨（30日）在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，因集會未合法申請，警方拒絕讓遊行隊伍前進，不料現場民眾黨人士及小草與警方爆發激烈推擠，民眾黨主席黃國昌在現場更被拍到勒住員警的脖子。律師黃帝穎今（31日）指出黃國昌勒住警脖子涉犯妨害公務罪，最重3年徒刑，黃帝穎強調，一般人勒警被判刑，民眾黨立委不該有特權。

    黃帝穎提到，黃國昌昨日率領民眾黨黨公職企圖翻越鐵馬護欄，造成8名員警受傷，黃國昌勒警官脖子的影片更是在網路瘋傳，和平集會雖可主張言論自由，但對執法警察動手，不論是拉扯或勒脖子，都涉犯妨害公務罪。

    黃帝穎提出判例，指台灣新北地方法院刑事判決108年度審易字第235號，一般人勒警脖子、拉扯警察均被判妨害公務罪，被依現行犯逮捕，依照「妨害公務罪」移送法辦，刑法「妨害公務罪」處3年以下有期徒刑。黃帝穎強調，相較一般妨害公務案被告遭現行犯逮捕判刑，黃國昌不該有犯罪特權，蔣萬安市府警局執法不該「遇到白委就轉彎」。

