    首頁　>　政治

    台灣學者獲邀登哈薩克國際論壇 分享憲政與司法改革

    台灣司法學者廖義銘獲邀參加哈薩克國際論壇，並為安排坐在台上中央位置。（圖由廖義銘提供）

    2025/08/31 09:19

    〔記者許麗娟／高雄報導〕哈薩克首都阿斯塔納8月28、29日舉辦「憲政日30週年國際研討會」，邀集當地與海外法學界菁英共襄盛舉，國立高雄大學法學院教授廖義銘獲邀出席發表專題演說，以學術外交突破限制。

    廖義銘曾任高雄大學法學院院長，長年致力於憲政、司法與法律教育領域的研究，同時也跨足藝術創作與出版。目前，他擔任「當代法律」雜誌社長，持續推廣法律知識普及化，並關注國際司法議題。這次在哈薩克的演講，不僅是學術研究的分享，更是實踐以學術連結外交。

    廖義銘以「台灣與哈薩克憲政發展比較」為題，深入探討台哈兩國憲政歷程的差異與司法改革經驗。他提醒各國應高度警惕「法律形式主義」的陷阱，強調「法律應當保障人民權益，而不是成為政治的附庸。」這番話點出了法治與民主實踐的核心價值，引發與會專家熱烈討論。

    他特別指出，台灣近年司法改革經驗不僅體現在制度創新，更在於如何避免法治被過度政治化。這樣的比較分析，也讓哈薩克學界對台灣的法治建設留下深刻印象。

    這場研討會，讓台灣司法改革的成果被更多國際聽見，也再度驗證「學術即外交」的可能性。廖義銘表示，此次研討會中，他是唯一來自中亞與歐洲以外的外賓，能站上國際講台是一份榮耀，更是一份責任。

    台灣司法學者廖義銘探討台哈兩國憲政歷程的差異與司法改革經驗。（圖由廖義銘提供）

