    競選國民黨主席端政見 羅智強：三箭捍衛軍公教警消尊嚴

    國民黨立委羅智強26日開記者會宣布參選國民黨主席。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/08/31 08:52

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席選舉預計10月18日投票，有意角逐的國民黨立委羅智強今（31）日表示，他若當選主席，一定修正不合理的年改，並替現職軍警消爭取合理待遇。包括，立即停砍年金所得替代率、編足警察人員人事條例預算、編足軍人待遇條例預算。他強調，一定讓軍公教警消不再被污名、不再被欺負，而是受到全體國人的尊敬與肯定。

    羅智強表示，軍人浴血奮戰保台，警消衝鋒陷陣守護人民安全，公務員肩負國家政策推行，教師培育社會人才。這些都是台灣安定繁榮的基石。然而，民進黨執政卻踐踏軍公教尊嚴，污名化退休軍公教，貼上「米蟲」標籤，違反「信賴保護原則」與「法不溯及既往」，大砍退休金，讓年邁的退休軍公教陷入「越老越窮」的困境。

    羅智強說，他若當選主席，一定修正不合理的年改，並替現職軍警消爭取合理待遇，捍衛大家的尊嚴。首先，立即停砍年金所得替代率，他已擔任新會期國民黨團書記長，這是他的優先法案；第二，編足警察人員人事條例預算，立法院已通過警察人員人事條例修正案，會強力要求行政院，依法編足預算，提供應有的退休保障。

    第三，編足軍人待遇條例預算，立法院三讀通過軍人待遇條例及退除役官兵輔導條例修正案，志願役官兵每月最高可獲得3萬元加給，義務役薪資不得低於最低工資，並恢復退役上校以上階級軍人子女的教育補助費，修法為國軍爭取到更合理的待遇與權益。

    他強調，捍衛軍公教尊嚴，做警消後盾，挺國軍前線，這是羅智強義不容辭的使命。若當選主席，一定讓軍公教警消不再被污名、不再被欺負，而是受到全體國人的尊敬與肯定。

    熱門推播