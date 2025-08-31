地方搶錢中央自保！ 計畫補助經費砍半 專案補助不再編

行政院將把補助地方的「計畫性補助款」移到「一般性補助款」，各部會明年度預算書的計畫性補助款已大幅減編，有的項目經費甚至減少一半，且中央未來不再編列一次性、短期的專案性補助款。（資料照，鍾麗華攝）

2025/08/31 08:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕新版財劃法修正後，中央明年須釋出4165億元財源給地方，造成極大財政缺口，行政院長卓榮泰預計本週找地方首長開會討論相關議題。據了解，行政院將把補助地方的「計畫性補助款」移到「一般性補助款」，各部會明年度預算書的計畫性補助款已大幅減編，有的項目經費甚至減少一半，且中央未來不再編列一次性、短期的「專案性補助款」。

台北市明年統籌分配款1149.2億元，比今年大增452.4億元，增幅近65%，台北市長蔣萬安28日還到行政院會「討錢」；卓揆當時表示，為避免影響國家國防、外交、科技發展與整體經濟政策，中央不得不做部分必要調整。

除釋出4165億元財源給地方，「財劃法」修法要求，中央給地方的一般性補助款不得低於前一年度預算數，因此明年必須編列2501億元。

主計總處29日已正式公告「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，修正一般性及計畫型補助款範圍，把過去一般性補助款用於財政收支差短與教育、社會福利及基本設施等，修改為具「經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等事項。至於計畫型補助款則為「一般性補助款範圍以外」的事項。此外，特種基金適用該辦法，也不再全額補助地方。

知情人士指出，同一類型的計畫性補助款，很多縣市都有補助，等於有「普及性」，就會轉為一般性補助款，例如污水下水道、縣市道路、漁港設施及地方藝文等。他強調，財劃法規定一般性補助款不能減少，在財政資源有限下，計畫性補助款需維持，只好把計畫型補助款挪到一般性補助款。

該名人士強調，中央施政重點，包括少子化、人行道路交通安全、治水等補助，各部會仍將編列，但除政府重要施政外，各部會計畫性補助款將砍半，如各部會要維持每個縣市補助比例，就只能減少補助款的金額，提高地方配合款的比例。

