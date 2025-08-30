籲民眾黨、黃國昌別鬧了 鄭秀玲：柯文哲金錢爭議司法案件勿政治化

台大經濟系兼任教授鄭秀玲發出新聞稿，呼籲民眾黨毋須把柯文哲的金錢爭議司法案件政治化。（資料照）

2025/08/30 23:53

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前台北市長柯文哲涉入京華城弊案，審理期間，出庭總是怒嗆總統賴清德、痛罵民進黨，未就事證法律攻防，台大經濟系兼任教授鄭秀玲說，民眾黨主席黃國昌今天（30日）舉辦「司法改革 公民走讀」，未申請路權就率領小草上街頭，也以總統為攻擊目標，與警方爆發推擠衝突，造成員警受傷，她舉出3理由，呼籲民眾黨及黃國昌別鬧了，毋須將柯文哲的金錢相關司法事件操弄成政治事件。

以下為鄭秀玲新聞稿全文：

亮藍色近日台北地方法院審理京華城案，柯文哲未就事證進行法律攻防，而是刻意用政治語言痛罵賴清德總統和民進黨。與此同時民眾黨主席黃國昌則於今日未申請路權即率衆舉辦「司法改革公民走讀」，也以賴總統為攻擊目標，聲稱要救出「清白」的柯文哲，導致數名員警受傷。

吾人呼籲民眾黨別鬧了，毋需將柯P的金錢相關司法事件操弄成政治事件，理由如下：

（1）柯P在2024的大選政治獻金確有登載不實：被揭發此問題後，民眾黨有陸續更正及補登。當時的競選總幹事黃珊珊因而被停權三年。

（2）柯P被多位證人指稱拿到多筆政治獻金，但未登載入獻金帳戶：

近日地院的證人交叉詰問下數位證人指出：陳盈助托人拿三百萬現金進市長室，柯文哲全程騎飛輪只說了句「好好好，謝謝」；會計師范有偉的五百萬現金則是在地下停車場，從車子後座拿出；妙天的千萬獻金則由蘇進強轉交柯文哲，再交由李文宗存入新故鄉智庫，另有協助募款的邱佩琳為之募到三筆共六百萬現金，檢方指稱並未申報亦未納入獻金帳戶。

（3）京華城沈慶京（前國民黨中常委）意圖行賄柯P，以便容積率從原訂392％提升至840％，可增值約400億元：

意圖行賄柯P以增加其京華城的沈慶京是位老奸巨滑的無良商人。他是前國民黨中常委，三十年前在連戰任行政院長期間，他透過其京華証券公司，以超低手續費標到協助二家優質國營事業中工和中石化（價值200億元的資產）官股賣給民股的民營化業務而已。他當時卻起了貪念，透過收購其委托書（即股東大會的選票），因而輕易據為己有，再淘空其資產的斑斑劣跡。他當年本來還想以相同作弊方法再奪下陽明海運及中鋼，因各界撻伐才停手（當時本系已故前經濟系系主任張清溪率同事去法院按鈴申告及去監察院檢舉），但因其政商關係良好，並未因此不當手法而坐牢。

如今沈慶京又因過於貪婪，導致意圖行賄柯P，達到其提高京華城案的超高容積率目的。沈慶京是黃國昌近日聽完法庭證人交叉詰問後所說的：柯P交到了不好的朋友。

話說2024年4月正參選總統的柯文哲先指控前任市長郝龍斌涉台智光弊案，郝龍斌及其多年助手國民黨游淑慧議員隨後反控柯文哲在京華城給予不當容積獎勵，此案之相關爭議才急劇升溫。接著國民黨台北市議員鍾小平至台北地檢署告發，北檢以「他字案」展開調查。

檢廉單位查出多名涉案人員涉嫌圖利，包括柯文哲、前台北市副市長彭振聲等人，另中國國民黨台北市議員應曉薇被查出收受賄賂（誇張的是她的選區在中正區與萬華區卻在過去六年期間共替非選區松山區京華城案召開多達30場的協調會等，使並非都市更新或危老重建的京華城容積率竟由原訂392％最後破天荒地暴增到840％）；威京總部集團主席沈慶京交付行賄的直接證據，柯文哲市府時期台北市長辦公室主任李文宗、郝龍斌市府時期任台北市政府兵役局局長朱亞虎等7人亦同被列為涉案嫌疑人。全案已有柯文哲等22人列為被告遭調查。

總之，從以上可知這是柯文哲因涉及金錢爭議的司法案件，和賴總統及民進黨無關，吾人呼籲黃國昌主席及民眾黨毋需刻意不斷透過舉辦活動來製造成社會對立的政治事件，獲取政治利益，這樣衝動行事反而更讓國人看到民眾黨的不明是非。

民眾黨主席黃國昌率眾違法走讀，與警方爆發衝突。（記者塗建榮攝）

