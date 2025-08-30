為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    藍委質疑退役軍人子女教育補助費未核發 退輔會：辦法待政院同意發布

    退輔會主委嚴德發出席欣欣百貨舉辦的「榮耀九三敬軍活動」，上台致詞。（記者塗建榮攝）

    退輔會主委嚴德發出席欣欣百貨舉辦的「榮耀九三敬軍活動」，上台致詞。（記者塗建榮攝）

    2025/08/30 21:15

    〔記者黃靖媗／台北報導〕國民黨立委翁曉玲今（30）日指出，立法院先前通過補助退役軍人教育子女補助費，當時退輔會評估承諾今年補助預算經費足以支應，但是她這幾天卻收到數位民眾陳情，退輔會不核發教育補助費。對此，退輔會回應，相關發給辦法已經完成作業整備，待行政院同意後發布，退輔會將據以執行。

    退輔會今天說，今年6月27日總統公布國軍退除役官兵輔導條例第27條之2「退除役官兵符合支領退休俸、贍養金及生活補助費之人員，其子女教育補助費，由輔導會會同教育部定之」後，退輔會即依前揭法律授權及法制作業程序，會同教育部研擬「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金及生活補助費人員子女教育補助費發給辦法」及補助數額表草案，補助數額維持與現行全國軍公教員工待遇支給要點附表九「子女教育補助表」支給數額一致。

    退輔會說，「國軍退除役官兵支領退休俸贍養金及生活補助費人員子女教育補助費發給辦法」已於本月8日至14日踐行預告程序，並於20日召開法規審議會議，刻依會議結論參照教育部意見酌整草案文字。

    退輔會指出，行政院考量輔導條例第27條之2僅為原則性的授權條文，具體內容尚待辦法訂明，為期周妥，請退輔會報院審閱同意後再會同教育部發布發給辦法；退輔會已經完成相關作業整備，待行政院同意後發布發給辦法並據以執行。

