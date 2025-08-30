開學大禮包來了 賴清德一句話讓全場學生有感

兼任民進黨主席的總統賴清德，今出席「2025國務青旗艦營」閉幕活動。（圖由民進黨提供）

2025/08/30 20:56

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨今（30）日進行「2025國務青旗艦營－Nice to 民主」最後一天課程，兼任民進黨主席的總統賴清德特別詢問在場仍在就學的學員們，開學季要到了，是否有收到下學期學費減免的註冊單？獲得現場學員熱烈回應。

「2025國務青旗艦營」移師桃園舉辦，今天邀請民進黨秘書長徐國勇、勞動部長洪申翰與立委陳培瑜接連授課、傳承經驗，學員也參與「青客松－幕僚練習生」競賽，向賴清德表達對民進黨的期待。

賴清德首先感謝青年朋友長期對民進黨的支持，表示青年是國家的希望，更是民進黨的未來，民進黨會持續以經濟、民生、青年、弱勢四大優先，作為執政團隊優先施政目標。賴盤點，民進黨政府為了落實教育平權，推出高中職免學費、私立大專院校學雜費減免等政策，希望可以透過教育，為國家培育人才，讓年輕人能夠獲得專業，藉由教育完成夢想，唯有每個人都好，國家才可以更好。

不只如此，賴清德提及過去九年多來，從前總統蔡英文至今，推出一連串照顧青年的政策，包含：減輕青年居住負擔的大專校院學生校內住宿補貼計畫、租金補帖、減少學生上班族通勤成本的行政院通勤月票等。透過加薪減稅，增加未婚青年、年輕家庭的可支配所得，為青年減壓。

最後，賴清德也表示面對挑戰，民進黨責無旁貸，身為總統會持續帶領國家前進，鼓勵青年朋友對政治保持熱情，保持關注，邀請大家共同守護這塊土地，一起為台灣打造繁榮的未來。

「2025國務青旗艦營」今年移師桃園舉辦，學員也參與「青客松－幕僚練習生」競賽，向總統賴清德表達對民進黨的期待。（圖由民進黨提供）

