民眾黨走讀闖禁制區！前主播翻出2018「柯文哲這句話」：跨時空打臉

民眾黨3舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨主席黃國昌帶領小草違法遊行。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 22:17

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲被關押滿1年，現任主席黃國昌今（30）日舉辦「走讀」活動，但未申請到合法路權，與警方爆發激烈衝突。對此，前新聞主播、民進黨發言人韓瑩提到，2018年時代力量立委於總統府前絕食靜坐抗議，時任台北市長柯文哲強調，「總統府旁邊就是不可以遊行的」，要立委們遵法守法，韓瑩直言，此話根本「跨時空打臉。」

民眾黨為了聲援柯文哲，今天申請湖口街路權號召支持者上街頭，但這個路段是總統官邸禁制區範圍，遭到北市警中正二分局否准，民眾黨則改以「走讀」要到總統官邸前抗議。

黃國昌和小草們到了禁制區，警方舉牌警告，爆發激烈推擠，黃國昌還出言挑釁警方，群眾更試圖衝撞拒馬，集會期間共造成8名員警受傷。事後，中正一分局說明，會將黃國昌等人依違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等行為，報請檢方偵辦。

韓瑩則在Threads上提到，「用我當年採訪的新聞幫大家回憶！」內容是2018年為了阻擋民進黨修《勞基法》，時任時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐等人，在總統府前禁食抗議。

而時任台北市長柯文哲受訪時重申，「立法委員要你們立法，更要遵法守法對不對？本來那個總統府旁邊就是不可以遊行的。」對於這句話，韓瑩酸說，「跨時空打臉。」

民眾黨支持者推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

