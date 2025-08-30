為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨走讀闖禁制區！前主播翻出2018「柯文哲這句話」：跨時空打臉

    民眾黨3舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨主席黃國昌帶領小草違法遊行。（記者塗建榮攝）

    民眾黨3舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨主席黃國昌帶領小草違法遊行。（記者塗建榮攝）

    2025/08/30 22:17

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣民眾黨前主席柯文哲被關押滿1年，現任主席黃國昌今（30）日舉辦「走讀」活動，但未申請到合法路權，與警方爆發激烈衝突。對此，前新聞主播、民進黨發言人韓瑩提到，2018年時代力量立委於總統府前絕食靜坐抗議，時任台北市長柯文哲強調，「總統府旁邊就是不可以遊行的」，要立委們遵法守法，韓瑩直言，此話根本「跨時空打臉。」

    民眾黨為了聲援柯文哲，今天申請湖口街路權號召支持者上街頭，但這個路段是總統官邸禁制區範圍，遭到北市警中正二分局否准，民眾黨則改以「走讀」要到總統官邸前抗議。

    黃國昌和小草們到了禁制區，警方舉牌警告，爆發激烈推擠，黃國昌還出言挑釁警方，群眾更試圖衝撞拒馬，集會期間共造成8名員警受傷。事後，中正一分局說明，會將黃國昌等人依違反集會遊行法、破壞阻材並推擠員警等行為，報請檢方偵辦。

    韓瑩則在Threads上提到，「用我當年採訪的新聞幫大家回憶！」內容是2018年為了阻擋民進黨修《勞基法》，時任時代力量立委黃國昌、徐永明、林昶佐等人，在總統府前禁食抗議。

    而時任台北市長柯文哲受訪時重申，「立法委員要你們立法，更要遵法守法對不對？本來那個總統府旁邊就是不可以遊行的。」對於這句話，韓瑩酸說，「跨時空打臉。」

    民眾黨支持者推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

    民眾黨支持者推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播