傳林佳龍領軍貿易考察團訪菲返台 外交部：拓展外交空間關鍵突破

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍本週率團訪問菲律賓，但外交部並未證實相關消息，僅說明有由農業部次長黃昭欽等人率團的台灣投資貿易考察團赴菲訪問。外交部今（30）日表示，此次考察已成為台灣拓展外交空間，深化與菲律賓戰略夥伴關係的關鍵突破。

外交部日前指出，訪團由農業部政務次長黃昭欽、中華民國國際經濟合作協會（CIECA）理事長呂桔誠及美台商業協會（USTBC）副會長Lotta Danielsson等3人擔任共同團長。

外交部說明，經過數個月的努力，外交部、國經協會、美台商會成功籌組投資貿易考察團，於25日至30日訪問菲律賓，期間特別走訪「呂宋經濟走廊」重點地帶，並落實兩國共同於第三地開發的目標。

外交部指出，此次考察展現林佳龍在總合外交政策下，透過「台菲經濟走廊」計畫對接美日菲「呂宋經濟走廊」布局，並由台美共同組團訪菲推動「第三地合作」契機，已成為台灣拓展外交空間，並深化與菲律賓戰略夥伴關係的關鍵突破。

外交部表示，林佳龍積極推進台菲關係，在總統賴清德與行政院支持下，政府成立「行政院經濟外交工作小組」及「台菲專案小組」，由外交部統整各部會資源共同推進台菲在港務、航運、新能源、智慧農業及半導體產業的合作鏈結，除政府政策協同對接外，外交部更進一步結合民間科技力、製造力、AI 及智慧解決方案優勢，打造「新國際雁行聯合艦隊」，創建「Team of Teams」協作聯隊平台，由政府偕同民間產業共同擴大台灣的經貿網路及外交空間。

外交部表示，考察除由農業部、CIECA及USTBC共同組團外，更結合台灣區電機電子工業同業公會、國際半導體產業協會、中華民國全國工業總會及全國創新創業總會等公協會代表參與，團員包括資通訊、半導體、能源、AI及智慧製造、港口設施、智慧農業、智慧畜牧、冷鏈物流、食品加工及觀光等完整供應鏈的產業代表，共同訪問菲律賓，全方位評估菲律賓的投資與合作契機。

