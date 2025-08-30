羈押滿1年》150名小草聲援柯文哲 板橋火車站步行至土城看守所

小草下午齊聚板橋火車站，遊行到土城看守所附近，過程平和。（記者吳仁捷攝）

2025/08/30 20:21

〔記者吳仁捷／新北報導〕前台北市長、前民眾黨柯文哲涉入京華城案，今天羈押滿一年，民眾黨支持者下午4點起在板橋火車站舉辦聲援柯文哲遊行，一行人出發前，高喊「還我阿北」，眾人隨即從板橋火車站出發遊行，現場聚集約150餘人，一路走到土城區學府路一段、土城海山捷運站附近，不少支持者轉往北所附近，過程平和。

新北市政府警察局土城分局表示，尊重民眾意見表達，臺北看守所為重要法治機關，不容任何暴力或違法情事發生，若有意圖滋事或包圍干擾行為，將現場「蒐證」並依法「究辦」，貫徹公權力執行，確保行政官署周邊及民眾通行安全。

新北市警土城分局指出，尊重民眾意見表達，台北看守所周邊均為禁止集會遊行區域，警方維護周邊社會秩序、交通順暢，今下午4時起，依法管制「立德路（青雲路至永豐路間）、立清街（立德路至金城路二段間」，請用路人提前改道行駛，避免耽誤行車時間。

民眾黨小草志工們今天下午4時許，聚集板橋火車站西出口廣場，黨部人員表示，不少志工都是上午參加過中正紀念堂司法走讀，趕來參加遊行。對於媒體問及陳佩琪是否參加，黨部人員表示，擔心陳佩琪體力負荷，所以讓她多休息，包括新北市議員洪佳君也參與遊行。

據了解，由於為柯文哲而走橫跨板橋、土城，包括新北市警板橋、土城分局沿途派警力戒護，避免發生影響人民表達意願的遊行安全；遊行4時18分起，從板橋車站出發，5點30分進入土城，約晚間6點24分，支持者聚集台北看守所旁靜坐，過程平和。

土城分局呼籲，警方秉持依法行政立場，呼籲民眾、相關團體以和平、理性的方式表達意見與訴求，對於集會遊行活動，警方秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場。

小草下午齊聚板橋火車站，遊行到土城看守所附近；小草出發時，高喊還我阿北。（記者吳仁捷攝）

