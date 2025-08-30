劉和然酸不幫新北爭經費 蘇巧慧嗆：我大力爭取補助連侯友宜都感謝

新北市副市長劉和然批評，蘇貞昌時任行政院長，未幫新北爭取財劃法多點經費，蘇巧慧回嗆，許多地方建設她大力爭取中央補助，連市長侯友宜都公開感謝她。（資料照）

2025/08/30 19:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕立法院昨（29日）三讀通過特別條例修正草案，將普發現金1萬元，綠營立委蘇巧慧直言「民進黨才有能力發4次錢」，新北市副市長劉和然批評，時任行政院長蘇貞昌針對財劃法未幫新北爭取一毛錢；蘇巧慧今天回嗆，許多地方建設她都大力爭取中央補助，連市長侯友宜都公開感謝她。

針對蘇巧慧說「民進黨才有能力發4次」，劉和然批評，讓人又生氣、又難過，過去民進黨說普發現金違憲，拚命反對；罷免一結束，馬上翻臉說要發，還變得不違憲？這不是政治操作是什麼？

請繼續往下閱讀...

劉和然提到，更可笑的是，蘇貞昌當行政院長的時候，針對財劃法新北一毛錢都沒有拿到，現在好不容易爭取到374億元，蘇巧慧不幫忙就算了，還酸「搶太少」，呼籲蘇巧慧把心放在新北，不要只顧著政治算計。

蘇巧慧說，只要國家財政好、又合法合憲，普發現金本來就可以討論。而民進黨經濟治理好，才有能力發4次錢，債務比降更低，說明民進黨政府會持家、會做事。但國民黨只發現金，不願意讓電纜地下化等台電經費過關，不讓屏鵝公路和蘭嶼的成功經驗推廣到全國，未來颱風停電，又要繼續讓台電人員爬電桿，令人遺憾。

針對劉和然批評蘇貞昌財劃法未幫新北爭取經費，蘇巧慧回應，從樹林捷運、捷運三鶯線、鳳鳴車站、新莊到鶯歌堤外便道、班班有冷氣、污水下水道等，她都大力爭取中央補助，連侯友宜都公開感謝過她，相信新北市民也有目共睹。

蘇巧慧指出，新北市有400萬人，國民黨一直宣傳總額增加多少，卻不敢講每個市民平均分到多少，連新北財政局長都說這種版本「看了會吐血」，因為立院國民黨團總召傅崐萁的版本讓「新北的人均從六都最低，變成全國22縣市最低」，獨厚傅崐萁個人偏好的縣市，完全沒有尊重全國最大的新北市，這才是財劃法不公的爭議。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法