高雄龍水里分成2里逾9成反對 陳其邁要求民政局再多溝通

高雄市鼓山區龍水里拆里說明會上，支持與反對者勇於表達意見。（記者許麗娟攝）

2025/08/30 19:16

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市鼓山區龍水里人口逾3萬5000人，是全市、也是全國第2大里，市府有意將龍水里拆成2里，最晚今年12月24日前定案，但今（30）日舉辦說明會，現場超過9成里民都反對分割，市長陳其邁下午出席活動受訪時表示，希望民政局再多溝通。

陳其邁表示，市政府的立場是希望每一位里民、市民在不同里的劃分，都能夠受到最好的照顧。里的劃分，對於里民的福利、權益不會有任何改變，包括就學，你的學區原來在哪裡就在哪裡，證件也不會因為里的劃分，就要求修改證件，除非要新辦證件時，就會歸戶到新劃分的里，其他權益不會改變，照顧也會增加，讓更多的鄰、里長來照顧里民。

陳其邁舉例，以最大的福山里為例，4萬5000人劃分為4里，里長里民也都贊成，他們也都了解到其實權益不會受到任何改變，也不會帶來任何不便，會請民政局再跟里民多做溝通。

陳其邁提及，鄰里的調整在其他縣市也有非常多的經驗，原來1個里長在服務，現在有4個里長在服務，不管是長照或是為民服務，甚至登革熱、防毒等各項工作，其實負擔都非常的沉重，服務只會增加不會減少。

