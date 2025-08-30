明年統籌分配稅款增幅6都之末 陳其邁喊話：非常、非常、非常不公平

高雄市長陳其邁（右二）對2026年度中央統籌分配稅款高雄增幅49.3%居六都之末，連喊非常、非常、非常不公平。（記者許麗娟攝）

2025/08/30 17:52

〔記者許麗娟／高雄報導〕新版財劃法上路，2026年度中央統籌分配稅款，高雄市757.8億元，金額雖是六都第3，但僅增加250.39億元，增幅49.3%卻居六都之末，市長陳其邁今（30）日受訪時喊話「非常、非常、非常的不公平」，直指台北已拿了一塊肥肉，還要咬其他的。

陳其邁指出，自從立法院財政收支劃分法通過後，不僅擴大南北差距，也讓整個城鄉的平衡破壞，尤其以台北加新北，加起來的總額就佔全國1/5。台中和高雄人口差不多，高雄只增加52%（應僅49.3%）、台中增加約66%（應為63.8%），比高雄足足增加數10億，最大的問題在於分配的指標沒有考慮到，譬如土地面積、施政或是在整個產業所帶來的外部成本增加。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，像污染等相關問題，他一直覺得這是非常的不公平，呼籲統籌分配款加一般補助款、加計畫型補助3項，行政院必須一起做考量，不能台北已經有一塊比較大的餅，肥肉都已經到手，在一般補助、計畫型補助又要咬一口，他覺得真的是非常非常不公平。

陳其邁表示，北部像捷運這些重大經濟、交通建設都已經做了非常久的時間，現在高雄、台南正開始在做捷運，輪到要補助南部時，預算又縮小的話，南北之間差距一定又會擴大。希望行政院在召集地方政府協商時，各縣市都要將心比心。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法