民眾黨走讀變走調！律師揭白營3度違反偵查不公開：應一併查明

民眾黨公職30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，隊伍遊行至愛國西路、中山南路口。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 18:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（30）日是台灣民眾黨中央黨部，與前主席柯文哲住家被搜索的週年，現任主席黃國昌率領黨工與支持者「走讀」，過程中和警方爆發數波衝突。對此，律師黃帝穎批評，「全球民主國家，沒有政黨會聚眾干預司法個案」，他更直言，「應一併查明柯陣營至少三次違反偵查不公開。」

黃帝穎今日於臉書粉專表示，民眾黨針對柯文哲住家遭搜索週年舉辦遊行，但非法聚眾推擠拒馬、與北市府警方對峙，甚至有警察在推擠中受傷，「全球民主國家，沒有政黨會聚眾干預司法個案，這是最基本的民主素養與法治分際，可見民眾黨黃國昌簡直民主之恥、世界最扯。」

除此之外，民眾黨的遊行訴求為強化偵查不公開、嚴肅追究洩密責任，黃帝穎表示，「應一併查柯陣營至少三次違反偵查不公開，不能雙標。」他先指出，柯文哲遭聲押前，有無律師將「A案、B案」及政治獻金案等，偵查中內容洩露給民眾黨或黃國昌？「進而讓柯陣營帶風向稱柯被訊問與京華城案無關。」

黃帝穎也質疑，調查過程中柯文哲拒絕提訊，柯陣營辯稱是因北檢「重複提問」，「有無律師將檢察官『提問』等偵查中內容，洩露給民眾黨或黃國昌？」最後他質問，民眾黨秘書長周榆修被約談後，黃國昌竟將「何時加入民眾黨」的偵查中訊問內容，扭曲為「為何退出民進黨」並遂行政治操弄，「是誰洩漏偵查內容？」

民眾黨公職30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨支持者不滿推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

