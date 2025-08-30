為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美國重量級議員到訪 蕭美琴與熟悉老朋友們相見歡

    副總統蕭美琴在總統府接待來訪的美國參議院軍委會主席韋克爾（右一）與參議員費雪（左一）兩人。（圖取自蕭美琴臉書）

    副總統蕭美琴在總統府接待來訪的美國參議院軍委會主席韋克爾（右一）與參議員費雪（左一）兩人。（圖取自蕭美琴臉書）

    2025/08/30 17:38

    〔記者蘇永耀／台北報導〕來訪的美國參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員，兩天一夜行程，除晉見賴清德總統，也拜會朝野政治人物，傳達美方挺台的態度。曾任駐美代表的副總統蕭美琴也會晤兩位重量級議員，她並以「熟悉的老朋友們」形容，並強調期待未來台美持續攜手合作，共同守護印太地區的自由、民主，為世界帶來穩定與繁榮。

    蕭美琴透過臉書說，很高興能夠在台灣見到熟悉的老朋友們，美國聯邦參院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker），以及軍委會「戰略武力」小組主席費雪參議員（Deb Fischer）。

    蕭副總統並說，過去在擔任駐美代表期間，她與兩位參議員經常針對台美安全的重要議題交換意見。感謝韋克爾與費雪長期公開表達對台灣安全的高度重視，此次來訪，更展現了美國國會對台灣的堅定支持。期待未來台美持續攜手合作，共同守護印太地區的自由、民主，為世界帶來穩定與繁榮。

    美國參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員來訪，曾任駐美代表的副總統蕭美琴也會晤兩位重量級議員，她並以「熟悉的老朋友們」形容兩人。（圖取自蕭美琴臉書）

    美國參議院軍事委員會主席韋克爾與費雪參議員來訪，曾任駐美代表的副總統蕭美琴也會晤兩位重量級議員，她並以「熟悉的老朋友們」形容兩人。（圖取自蕭美琴臉書）

    熱門推播