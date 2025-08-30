吳崢批走讀推擠傷警 民眾黨反轟抹黑：民進黨背棄廢除集遊惡法承諾

民眾黨「司法改革 公民走讀」活動違法集會，多次與警方爆發推擠衝突。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 18:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨今天在台北市愛國西路「司法改革 公民走讀」活動，民進黨發言人吳崢說，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，遭警方現場合法阻擋卻造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。對此，民眾黨發言人張彤批評完全悖離事實，民進黨早忘了當年黨內前輩如何在街頭上流血流汗、爭取民主自由，更背棄廢除集遊惡法之承諾。

張彤說，上千人頂著烈日自發參與這場公民走讀，就是要在8月30號這天凸顯司法檢調淪為掌權者打壓異己的鷹犬，但賴總統不僅不謙卑傾聽民意，反而用警力、拒馬和蛇籠違法剝奪公民自由行走的權利，動用國家機器，大規模封鎖公共空間，只為了讓躲在官邸的賴清德聽不見人民的聲音，想繼續掩蓋司法不公不義，為其粉飾太平，令人不齒。

張彤說，在走讀活動全程直播的情況下，民進黨竟然還傾盡全黨之力誣指民眾黨攻擊執法人員，完全悖離事實，只為抹黑製造對立、繼續傷害國家，淪為自己過去最厭惡的模樣。真正該被嚴厲譴責的不是公民，而是漠視民意、侵害人權的賴清德政府。

張彤批評，今天這場走讀活動，真正該出來面對、傾聽人民聲音的是賴清德，然而，賴清德卻沒有任何擔當，把警察推動第一線，民進黨還假惺惺的裝作關心基層警察，難道以為大家都忘記民進黨政府未依法編列提高警消退休金嗎？實在無恥至極。她強調，司法改革的路上，民眾黨絕對不會停下腳步，更不會屈服，將傾全力終結政治追殺、找回國家正義。

民眾黨主席黃國昌率眾違法走讀，與警方爆衝突。（記者塗建榮攝

