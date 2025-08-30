美參院軍委會主席結束訪台行程 AIT：再次確認強化自由開放印太共同承諾

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）29日至30日訪台。（記者方賓照攝）

2025/08/30 17:15

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）29日至30日訪台。美國在台協會（AIT）表示，訪團藉一系列會議與台灣相關人士交流美台關係、區域安全、貿易投資等重要議題，此行再次確認美台對強化自由開放印太地區的共同承諾。

韋克爾與費雪今日下午3時30分於松山機場搭機離台。AIT在訪團離台後發布新聞稿指出，韋克爾與費雪於2025年8月29日至30日率團訪問台灣，此訪問行程為參議員出訪印太地區的一環，代表團在訪台期間會見了總統賴清德、副總統蕭美琴、國安會祕書長吳釗燮、立法院長韓國瑜、國防部長顧立雄，與外交部次長陳明祺。

AIT指出，透過一系列會議，代表團得以與台灣相關人士交流美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

AIT表示，代表團此行凸顯出美國正致力強化與台灣的夥伴關係，並再次確認美台對強化自由開放的印太地區的共同承諾。

