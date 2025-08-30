美參院軍委會訪團秀挺台訊號 台灣提軍事共同製造

美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾2天訪台行程今天結束。涉外人士表示，訪團對台灣在安全上的作法與進度感到滿意，而台灣方面則表達對軍購延宕的關切，主張軍事共同製造的重要性。（外交部提供）

〔中央社〕美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾2天訪台行程今天結束。涉外人士表示，訪團對台灣在安全上的作法與進度感到滿意，而台灣方面則表達對軍購延宕的關切，主張軍事共同製造的重要性。

美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）29日抵台，今天下午3時40分搭乘美國空軍專機離台。此行是韋克爾擔任參院軍委會主席職務以來、首度率團訪台，亦是睽違9年再度有美國聯邦參院軍委會主席訪台。

涉外人士下午告訴中央社記者，訪團此行對於台灣提出的訊息給予正面反應，訪團想要傳達的訊息則是「美國非常支持台灣，也看到台灣在安全和國防上的努力」，對台灣相關作法跟進度感到滿意，讓美國願意繼續支持台灣在國防上的努力。

總統賴清德昨天接見訪團時提到，台灣明年度國防預算在GDP的占比將超過3%，預計2030年之前，國防預算占比GDP將比照北約標準達到5%。涉外人士透露，韋克爾與費雪的反應非常正面。

至於軍購延宕議題，涉外人士說，台灣方面有表達對此關切，訪團也有所瞭解，台灣則主張軍事共同製造的重要性；韋克爾也提到，美國參議院軍委會下週二開始就「2025年國防授權法案」進行討論，將包含非常多挺台法案，這也是韋克爾要傳達的訊息之一。

被問及在野黨試圖限制國防預算發展，涉外人士表示，訪團透過美國在台協會（AIT）的安排，與各方都有接觸，相信訪團有良好溝通，接收到台灣各界對於國防預算需適度增加的共識。

