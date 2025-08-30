美參議院軍委會主席韋克爾：台灣是亞洲民主自由燈塔

外交部次長陳明祺（右四）與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左四）、聯邦參議員費雪（左三）等人合影。（外交部提供）

2025/08/30 16:44

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）29日至30日訪台，外交部次長陳明祺昨（29日）晚代表外交部長林佳龍設宴歡迎。韋克爾致詞表示，台美友誼堅定長久，並盛讚台灣不僅是經濟強國，更是亞洲民主與自由的燈塔。

費雪致詞則肯定此行有助於進一步深化台美雙方交流與合作。兩人先後舉杯向民主、自由與台美情誼致敬。

陳明祺致詞表示，美國國會長年透過立法協助台灣強化自我防衛能力，對維護台海及區域和平穩定意義重大，他也指出，台灣正加速強化國防，並將持續深化與美國在安全與經貿上的合作，共同維護區域和平與繁榮。

此外，陳明祺也提及訪團此行曾造訪友邦帛琉，以及與台灣合作日益密切的菲律賓，期盼美方持續支持台灣拓展與第三國的合作。

外交部指出，韋克爾曾於2001年擔任聯邦眾議員期間訪台，此次為其擔任聯邦參議院軍事委員會主席以來首度來訪，費雪則是首次訪台；費雪與韋克爾皆是台灣的堅定友人，均長期在國會透過法案、決議及聯名函等方式展現對台灣的支持。

外交部次長陳明祺向美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾訪問團舉杯致意。（外交部提供）

