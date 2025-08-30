美參院軍委會主席：美台關係不受美中關稅談判影響

外交部次長陳明祺（右四）與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左四）、聯邦參議員費雪（左三）等人合影。（外交部提供）

2025/08/30 17:03

〔中央社〕美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾今天在離台前舉行記者會，他強調，美台關係只會往正面發展，也相信雙方會有軍事共同製造與生產的努力，且美中關稅談判不可能影響到美國作為台灣友人的決心。

美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）29日抵台，此行是韋克爾擔任參院軍委會主席職務以來、首度率團訪台，亦是睽違9年再度有美國聯邦參院軍委會主席訪台，訪團今天在台北賓館舉行記者會，外交部政次陳明（示其）及美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）出席。

訪團將於今天下午搭乘美國空軍專機返美，韋克爾在記者會上致詞時表示，此行成果豐碩、受到溫暖款待，昨天與總統賴清德進行全方位議題交流，另也與軍方、行政部門互動；訪團此行不單是瞭解與傾聽，更要傳達堅定且友好訊息，即「這是個別且自由的國家（This country is separate and free）」，理當能做自己的決定，此理念亦被「台灣關係法」及「六項保證」所支持。

陳明（示其）致詞時提到，韋克爾與費雪對維繫台美關係的貢獻至為重要，推展多項法案與聲明，讓台灣持續與美國密切合作並保衛共同利益，維持區域和平與穩定，他相信台美雙邊關係將持續深化。

記者詢問，訪團此行會將哪些訊息帶回美國，以及台灣提升防衛能力的軍備著力點。韋克爾表示，他要傳達一個訊息，就是「美台關係只會往正面方向發展，並將持續如此」，台灣所採取的任何決策，都應由這個享有獨立、主權的民主政體以及其領導層來做出決定。

韋克爾強調，美方非常重視彼此間的諮商，軍隊每天都在協調合作，且在此區域，若有某些勢力想將其意志，強加於多年來都在走自己發展道路的「某一個別國家」（a seperate naiton）上，那這些勢力就搞錯了；美方會持續研發必要武器來證明這些勢力是錯誤的，不管是站在美方或台灣的立場。

媒體另關切，目前台美間包括無人機等軍事共同生產進程，以及美國總統川普（Donald Trump）政府與北京互動是否影響台美合作與台灣利益。

韋克爾表示，他認為會有共同製造與生產的努力，而這將取決於太平洋兩岸以及美方所具備的技術能力，美方對建議與創新都保持開放態度。

至於美中關稅談判，韋克爾指出，世界各地都在進行貿易談判，美方樂於將美商生產的許多優秀產品，銷售到世界各地，但這絕不可能（in no way）影響到美國與台灣間的防務合作與友誼。

