為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    美參院軍委會主席：美台關係不受美中關稅談判影響

    外交部次長陳明祺（右四）與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左四）、聯邦參議員費雪（左三）等人合影。（外交部提供）

    外交部次長陳明祺（右四）與美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左四）、聯邦參議員費雪（左三）等人合影。（外交部提供）

    2025/08/30 17:03

    〔中央社〕美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾今天在離台前舉行記者會，他強調，美台關係只會往正面發展，也相信雙方會有軍事共同製造與生產的努力，且美中關稅談判不可能影響到美國作為台灣友人的決心。

    美國聯邦參議院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）、聯邦參議員費雪（Deb Fischer）29日抵台，此行是韋克爾擔任參院軍委會主席職務以來、首度率團訪台，亦是睽違9年再度有美國聯邦參院軍委會主席訪台，訪團今天在台北賓館舉行記者會，外交部政次陳明（示其）及美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）出席。

    訪團將於今天下午搭乘美國空軍專機返美，韋克爾在記者會上致詞時表示，此行成果豐碩、受到溫暖款待，昨天與總統賴清德進行全方位議題交流，另也與軍方、行政部門互動；訪團此行不單是瞭解與傾聽，更要傳達堅定且友好訊息，即「這是個別且自由的國家（This country is separate and free）」，理當能做自己的決定，此理念亦被「台灣關係法」及「六項保證」所支持。

    陳明（示其）致詞時提到，韋克爾與費雪對維繫台美關係的貢獻至為重要，推展多項法案與聲明，讓台灣持續與美國密切合作並保衛共同利益，維持區域和平與穩定，他相信台美雙邊關係將持續深化。

    記者詢問，訪團此行會將哪些訊息帶回美國，以及台灣提升防衛能力的軍備著力點。韋克爾表示，他要傳達一個訊息，就是「美台關係只會往正面方向發展，並將持續如此」，台灣所採取的任何決策，都應由這個享有獨立、主權的民主政體以及其領導層來做出決定。

    韋克爾強調，美方非常重視彼此間的諮商，軍隊每天都在協調合作，且在此區域，若有某些勢力想將其意志，強加於多年來都在走自己發展道路的「某一個別國家」（a seperate naiton）上，那這些勢力就搞錯了；美方會持續研發必要武器來證明這些勢力是錯誤的，不管是站在美方或台灣的立場。

    媒體另關切，目前台美間包括無人機等軍事共同生產進程，以及美國總統川普（Donald Trump）政府與北京互動是否影響台美合作與台灣利益。

    韋克爾表示，他認為會有共同製造與生產的努力，而這將取決於太平洋兩岸以及美方所具備的技術能力，美方對建議與創新都保持開放態度。

    至於美中關稅談判，韋克爾指出，世界各地都在進行貿易談判，美方樂於將美商生產的許多優秀產品，銷售到世界各地，但這絕不可能（in no way）影響到美國與台灣間的防務合作與友誼。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播