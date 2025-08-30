民眾黨「公民走讀」活動走鐘 顏若芳：黃國昌將民眾黨帶成黑道堂口

民進黨議員顏若芳今痛斥，「一個自居務實理性的政黨，如今被黃國昌帶成黑道堂口、鼓動現場民眾衝撞警方，做賊喊抓賊，可恥到不可思議」。（翻攝自臉書）

2025/08/30 16:51

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲今天（30日）被關押滿1年，民眾黨在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，被警方依據集會未合法申請拒絕前行，雙方多次爆發肢體衝突，黨主席黃國昌甚至用左手勒住警員。對此，民進黨北市議員顏若芳痛斥，「一個自居務實理性的政黨，如今被黃國昌帶成黑道堂口、鼓動現場民眾衝撞警方，做賊喊抓賊，可恥到不可思議」。

顏若芳在臉書發文說，「先是市長違法衝北檢、再是黃國昌率眾撞警察，台北市現在是法外之地了嗎？」今天黃國昌自稱率千名小草到公園路「走讀」，卻未成功申請集會遊行，現場發生大規模衝突，黃國昌甚至在現場頻頻出言挑釁警方，還不准員警微笑、出手鎖喉員警。

顏若芳說，一個自居務實理性的政黨，如今被黃國昌帶成黑道堂口、鼓動現場民眾衝撞警方，做賊喊抓賊，可恥到不可思議，經瞭解，這次的衝突已至少造成1名員警送醫，另恐有多名員警擦撞傷。

顏若芳指出，還記得今年4月，台北市長蔣萬安為了腦挺國民黨死亡連署，竟帶頭參與北檢前違法集會還自我感覺良好，如今，民眾黨主席黃國昌有樣學樣，率眾違法衝撞警察、讓台北市的警察受傷，蔣萬安身身為市長，卻悶不吭聲、對基層員警受傷置若罔聞。

顏若芳痛斥，「難道現在台北是淪為法外之地了嗎？為了政治鬥爭、為了政黨利益，可以殘害法治與民主，藍白在台北，什麼時候有犯法的免死金牌了？」

顏若芳最後說，她要感謝所有在日曬下仍堅持嚴正執法的員警同仁，同時也要奉勸所有小草們回頭是岸，即便對政府不滿，也不應訴諸於暴力、違法的行徑，否則你們所深愛的民眾黨，將與黑幫無異，千萬不要自甘墮落成黃國昌的白衛兵！

民眾黨主席黃國昌率眾違法走讀，與警方爆衝突。（記者塗建榮攝）

民眾黨主席黃國昌帶領民眾違法遊行，被警方警告後，嗆警察可恥。（記者塗建榮攝）

