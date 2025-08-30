民眾黨「走讀」活動與警爆推擠衝突 民進黨批嚴重蔑視法治

民眾黨公職30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，率領支持者違法集會「走讀」，過程中多次與警方推擠衝突。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 16:49

〔中央社〕民眾黨「公民走讀」活動發生推擠衝突，民進黨今天表示，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，更擅自在愛國西路與中山南路口強行推進，遭警方現場合法阻擋爆發推擠衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。

前民眾黨主席柯文哲因案遭羈押近1年，民眾黨主席黃國昌上午發起「司法走讀」行動，期間經愛國西路口時，台北市警方認定行為違法，多次舉牌勸導、制止。但仍爆發拉扯拒馬與警方互嗆等衝突，有員警因中暑送醫，聲援活動民眾也出現身體不適等狀況。警消統計共2名民眾、1名女性員警送醫，女警送醫前意識不清。

民進黨發言人吳崢下午表示，民眾黨若真心關心警消安全，就該尊重法治，避免任何讓執法人員陷入危險的行為。823大罷免後，總統賴清德已迅速啟動內閣改組，調整朝野互動，以回應民意期待。如今，民眾黨這種任意煽動群眾、挑動對立的做法不但徒增社會裂痕，更背離民主法治與安定社會的本質。

吳崢強調，所有偵查中的案件，都應尊重司法獨立，而非被政黨作為操弄工具，唯有守護法治與社會安定，才能實現人民所期待。

民眾黨公職30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨支持者不滿推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

