為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨「走讀」拉扯拒馬與警爆衝突 蔣萬安說話了

    蔣萬安受訪說，警察局長李西河特別關心同仁，以及現場聚集的民眾，天氣非常炎熱，請聚集民眾體諒警察同仁的辛勞。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安受訪說，警察局長李西河特別關心同仁，以及現場聚集的民眾，天氣非常炎熱，請聚集民眾體諒警察同仁的辛勞。（記者孫唯容攝）

    2025/08/30 16:45

    〔記者孫唯容／台北報導〕民眾黨前主席柯文哲涉入京華城容積率弊案遭羈押，今（30）日滿1年，民眾黨在台北市自由廣場舉辦「終結政治追殺、找回國家正義」走讀活動，在民眾黨主席黃國昌帶領下，支持者小草們試圖突破警方封鎖，發生推擠衝突，有員警受傷。台北市長蔣萬安下午受訪說，有致電警察局長特別關心受傷警察同仁，以及現場民眾中暑狀況，天氣非常炎熱，我們要體恤辛苦警察同仁執勤辛勞。

    民眾黨今天在愛國西路、中山南路舉行集會遊行，沒有申請，警方現場廣播違法集會，請同仁加強蒐證。黃國昌帶領現場民眾吶喊，「廢除集遊惡法，賴清德執政，人權變不見」。上午11點多，現場又爆發推擠，民眾黨人員推翻第一層阻具，走讀民眾壓著阻具一路往前擠，民眾黨立院黨團主任陳智菡、發言人張彤、黃國昌辦公室及中和服務處主任陳怡君等人一度被推上人群之上，現場險象環生。

    蔣萬安下午出席「2025台北國際美食節」系列活動的漢堡嘉年華，面對媒體堵訪時說，下午有致電警察局長特別關心今天受傷警察同人及現場民眾中暑狀況，天氣非常炎熱，我們要體恤辛苦警察同仁執勤辛勞，並注意自己的安全。

    民眾黨主席黃國昌率眾違法走讀，與警方爆發衝突。（記者塗建榮攝

    民眾黨主席黃國昌率眾違法走讀，與警方爆發衝突。（記者塗建榮攝

    民眾黨支持者不滿推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

    民眾黨支持者不滿推擠拒馬，民眾黨黨工與警方爆衝突。（記者林弦儒攝）

    民眾黨公「司法改革公民走讀」活動多次與警方爆發推擠衝突。（記者塗建榮攝）

    民眾黨公「司法改革公民走讀」活動多次與警方爆發推擠衝突。（記者塗建榮攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播