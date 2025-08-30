柯建銘：繼續努力讓「賣台、槍殺台灣人」的國民黨走入歷史

獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，民進黨團總召柯建銘出席、致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/30 16:35

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免以失敗告終，民進黨立院黨團總召柯建銘今出席2025文化中元祭典致詞時表示，他的父親在二二八事件中遭國民黨欺負，因此從小學六年級起就立志要打倒國民黨，很遺憾這次大罷免沒有成功，但大家要繼續努力讓這個賣台、槍殺台灣人的國民黨走入歷史。

柯建銘指出，很高興今天能來參與這場「民主普渡」活動，來紀念這些民主英雄的英靈，他今天到場不是代表民進黨團，是住戶代表，他自1992年搬來青島東路，如今已住了30多年，這裡過去曾是國防部軍法處、警總看守所，是有名的鬼門關，很多人被冤死、打死。

「希望台灣人能真正出頭天，很遺憾這次大罷免沒有成功！」柯建銘回顧，他從小就立志打倒國民黨，因為他父親在二二八事件時就跑路，很多親戚朋友就在他家門口被槍決，所以父親在吃飯時都常常在他面前痛罵國民黨。

柯建銘說，他自小學六年級時，在日記中寫著想替爸爸報仇，立志要打倒國民黨，大家繼續努力，把國民黨這樣賣台的政黨，欺負台灣老百姓、槍殺多少台灣人的政黨，讓它走入歷史，大家共同打拚，未來的路還很長。

