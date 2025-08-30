為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯建銘：繼續努力讓「賣台、槍殺台灣人」的國民黨走入歷史

    獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，民進黨團總召柯建銘出席、致詞。（記者叢昌瑾攝）

    獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，民進黨團總召柯建銘出席、致詞。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/30 16:35

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免以失敗告終，民進黨立院黨團總召柯建銘今出席2025文化中元祭典致詞時表示，他的父親在二二八事件中遭國民黨欺負，因此從小學六年級起就立志要打倒國民黨，很遺憾這次大罷免沒有成功，但大家要繼續努力讓這個賣台、槍殺台灣人的國民黨走入歷史。

    柯建銘指出，很高興今天能來參與這場「民主普渡」活動，來紀念這些民主英雄的英靈，他今天到場不是代表民進黨團，是住戶代表，他自1992年搬來青島東路，如今已住了30多年，這裡過去曾是國防部軍法處、警總看守所，是有名的鬼門關，很多人被冤死、打死。

    「希望台灣人能真正出頭天，很遺憾這次大罷免沒有成功！」柯建銘回顧，他從小就立志打倒國民黨，因為他父親在二二八事件時就跑路，很多親戚朋友就在他家門口被槍決，所以父親在吃飯時都常常在他面前痛罵國民黨。

    柯建銘說，他自小學六年級時，在日記中寫著想替爸爸報仇，立志要打倒國民黨，大家繼續努力，把國民黨這樣賣台的政黨，欺負台灣老百姓、槍殺多少台灣人的政黨，讓它走入歷史，大家共同打拚，未來的路還很長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播