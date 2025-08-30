為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓榮泰視察嘉義受災戶 向阿嬤道歉致意

    行政院長卓榮泰向受災戶方吳敏阿嬤致意。（行政院提供）

    行政院長卓榮泰向受災戶方吳敏阿嬤致意。（行政院提供）

    2025/08/30 16:20

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市8旬老婦方吳敏與身障兒子同住，其住處屋頂遭丹娜絲颱風吹走，災後無力修繕房屋，經中央媒合營造廠商協助復建。行政院長卓榮泰今特地南下關心其房屋修繕情形時，握著方吳敏的手說「拍謝阿嬤，這段日子讓妳受驚了」，強調政府會全力協助弱勢戶修繕房屋。

    經濟部水利署長林元鵬簡報指出，受命負責媒合嘉義縣朴子市受災戶的房屋修繕，市公所提報了119戶，經過洽商，與19戶簽約，已完成13戶，預計可在8月底前完成全部修繕。其中位於竹村里的方吳敏住處，其屋頂被強風掀開，必須全部重新覆蓋鐵皮屋頂，結構受損部分也要補強，經廠商全力施作，只花個7工作天就完成修繕工程。很感謝廠商不以賺錢為目的，甚至很多都是義務幫忙。

    卓榮泰指出，要先向阿嬤表達歉意，颱風後房屋毀損，又接連多日下雨，實在難以施工，台南、嘉義許多房屋毀損，工人不夠，修理的材料也不夠，經多方努力號召工班，集結修繕房屋，才讓阿嬤這段時間住的不方便，感謝善心企業不惜成本，協助修繕房屋。

    卓榮泰說，如果阿嬤住的比較安心，自己的心裡才比較過意的去，而且總統非常關心房屋修繕狀況，每天都在詢問「台南修好了嗎？嘉義修好了嗎？」，也交代如果有時間就要視察房屋修繕狀況，希望盡速完工讓受災戶住的安心，也要加速發放5萬元、10萬元慰助金。

    行政院長卓榮泰到嘉義縣朴子市了解受災戶修繕情形。（記者蔡宗勳攝）

    行政院長卓榮泰到嘉義縣朴子市了解受災戶修繕情形。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣朴子市竹村里受災戶的屋頂全部更換。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣朴子市竹村里受災戶的屋頂全部更換。（記者蔡宗勳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播