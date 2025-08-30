卓榮泰視察嘉義受災戶 向阿嬤道歉致意

行政院長卓榮泰向受災戶方吳敏阿嬤致意。（行政院提供）

2025/08/30 16:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子市8旬老婦方吳敏與身障兒子同住，其住處屋頂遭丹娜絲颱風吹走，災後無力修繕房屋，經中央媒合營造廠商協助復建。行政院長卓榮泰今特地南下關心其房屋修繕情形時，握著方吳敏的手說「拍謝阿嬤，這段日子讓妳受驚了」，強調政府會全力協助弱勢戶修繕房屋。

經濟部水利署長林元鵬簡報指出，受命負責媒合嘉義縣朴子市受災戶的房屋修繕，市公所提報了119戶，經過洽商，與19戶簽約，已完成13戶，預計可在8月底前完成全部修繕。其中位於竹村里的方吳敏住處，其屋頂被強風掀開，必須全部重新覆蓋鐵皮屋頂，結構受損部分也要補強，經廠商全力施作，只花個7工作天就完成修繕工程。很感謝廠商不以賺錢為目的，甚至很多都是義務幫忙。

卓榮泰指出，要先向阿嬤表達歉意，颱風後房屋毀損，又接連多日下雨，實在難以施工，台南、嘉義許多房屋毀損，工人不夠，修理的材料也不夠，經多方努力號召工班，集結修繕房屋，才讓阿嬤這段時間住的不方便，感謝善心企業不惜成本，協助修繕房屋。

卓榮泰說，如果阿嬤住的比較安心，自己的心裡才比較過意的去，而且總統非常關心房屋修繕狀況，每天都在詢問「台南修好了嗎？嘉義修好了嗎？」，也交代如果有時間就要視察房屋修繕狀況，希望盡速完工讓受災戶住的安心，也要加速發放5萬元、10萬元慰助金。

行政院長卓榮泰到嘉義縣朴子市了解受災戶修繕情形。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣朴子市竹村里受災戶的屋頂全部更換。（記者蔡宗勳攝）

