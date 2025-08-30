為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    全黨都有問題！ 姚嘉文：有事要對外 別把責任都推給柯建銘

    獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，包括前總統府資政姚嘉文、民進黨團總召柯建銘等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，包括前總統府資政姚嘉文、民進黨團總召柯建銘等人出席。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/30 16:14

    〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免落幕，總統賴清德昨表態「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」立院黨團總召柯建銘。總統府資政姚嘉文今日出席2025文化中元祭典受訪時說，全黨都有責任，且全黨也沒有說輸到怎麼樣，不要這樣自己看扁自己，有事情要對外，不要對內隨便這樣對付柯總召。

    姚嘉文認為，如果有問題，是整個黨都有問題，不是柯建銘的問題，不要把責任都推給柯總召，柯總召很辛苦、貢獻很大。

    媒體詢問，是否會打電話給賴總統，出手不要那麼嚴重，姚嘉文坦言，賴清德有出手嗎？自己跟賴清德談不會談人事的問題，比較是談政策問題。

    姚嘉文也透露，他前陣子有見過黨主席，最近可能還會再見一次，並強調這是黨的問題，不是總統的問題。

    總統府資政姚嘉文（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）今出席2025文化中元祭典。（記者林哲遠攝）

    總統府資政姚嘉文（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）今出席2025文化中元祭典。（記者林哲遠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播