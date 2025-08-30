全黨都有問題！ 姚嘉文：有事要對外 別把責任都推給柯建銘

獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，包括前總統府資政姚嘉文、民進黨團總召柯建銘等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/30 16:14

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免落幕，總統賴清德昨表態「黨團改選會更符合社會的期待」，民進黨也發動立委連署黨團改組，被外界解讀要「逼宮」立院黨團總召柯建銘。總統府資政姚嘉文今日出席2025文化中元祭典受訪時說，全黨都有責任，且全黨也沒有說輸到怎麼樣，不要這樣自己看扁自己，有事情要對外，不要對內隨便這樣對付柯總召。

姚嘉文認為，如果有問題，是整個黨都有問題，不是柯建銘的問題，不要把責任都推給柯總召，柯總召很辛苦、貢獻很大。

媒體詢問，是否會打電話給賴總統，出手不要那麼嚴重，姚嘉文坦言，賴清德有出手嗎？自己跟賴清德談不會談人事的問題，比較是談政策問題。

姚嘉文也透露，他前陣子有見過黨主席，最近可能還會再見一次，並強調這是黨的問題，不是總統的問題。

總統府資政姚嘉文（左）、民進黨立院黨團總召柯建銘（中）今出席2025文化中元祭典。（記者林哲遠攝）

