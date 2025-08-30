中俄首次聯合水下巡邏 美參院軍委會主席：美將藉開發必要武器證其錯誤

美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（左）今日表示，台美將持續聯合開發必要武器。（記者方賓照攝）

2025/08/30 16:09

〔記者黃靖媗／台北報導〕中俄近期進行首次聯合水下巡邏，象徵兩國海上戰略合作邁入新階段，引起關注。美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今（30）日表示，美國將持續藉開發必要武器，證明這些勢力的錯誤。

韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，於台北賓館召開小型媒體見面會。

韋克爾致詞表示，他們此行來台目的不僅是為了傾聽、了解台灣在各項議題上的立場，也是為了傳遞堅定且強力的訊息，這個國家是獨立、自由，且有權自決的，《台灣關係法》、六項保證，以及每年的國防授權法案（NDAA）都一再重申美方多年來的相同立場；台美雖相距甚遠，但被多年來維持台美人民自由與獨立的原則所團結。

韋克爾也說，這趟旅行深富意義，台美的友誼、盟友關係已經持續數十年，他也認為，台美關係應繼續積極進展。

被問到中國解放軍與俄羅斯海軍近期在亞太地區展開聯合水下巡邏，台灣應如何應對？美國應如何強化自身在印太地區的角色？韋克爾表示，應對措施應由獨立、主權民主國家的領導人做決定；但他也說，「我們的軍隊每天都在互相合作」，印太地區有勢力相信他們可以將自身意志強加於一個獨立國家，美國將持續藉由開發必要武器來表明這些勢力的錯誤。

