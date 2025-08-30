賴清德私下找他懇談盼退居二線？柯建銘：很多傳聞只是破壞團結

獨立書店「左轉有書」今（30）在濟南路上舉辦文化中元祭典，進行七十年來首度「民主普度」，民進黨團總召柯建銘出席、致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/30 16:06

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨茶壺風暴延燒，黨內連署全面改選立院黨團幹部，傳出兼任民進黨主席的總統賴清德曾兩度懇談，盼民進黨團總召柯建銘退居二線。對此，柯建銘今（30日）澄清，相關說法皆非事實，賴在罷免投票後未曾單獨找他談話，總統府秘書長潘孟安27日晚間確實有來拜訪，但很多傳聞只是在破壞黨內團結。

據指出，賴清德於罷免落幕後曾找懇談，盼柯退居二線、栽培年輕世代，但雙方未取得共識，更爆出柯痛罵賴的傳聞。對此，柯建銘在臉書分享媒體採訪內容，說明兩次罷免投票後，他和賴清德的見面都在黨內例行會商場合，賴並未私下找他談過退居二線等事；兩人之間也不存在這些問題，現在很多傳聞，只是在破壞黨內團結。

柯建銘僅證實，潘孟安27日晚間確實有來找他，還一直苦笑說「拍謝」，說明自己只是奉派前來，雙方有說有笑。至於媒體報導稱柯建銘太太曾對潘泣訴，盼能讓75歲的柯當完任期，柯則再度否認，直指這絕非事實。

此外，柯建銘下午出席獨立書店左轉有書舉辦的「文化中元祭典」活動，媒體詢問是否覺得委屈？柯回應，他今天主要是來談民主普度，其他問題不必再問。面對媒體追問，柯轉身表示：「你不要再問了好不好，我不會回答。」

近日傳出兼任民進黨主席的總統賴清德（圖左）曾兩度懇談，盼民進黨團總召柯建銘（圖右）退居二線。（資料照）

