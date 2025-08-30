民眾黨「文化走讀」卻「走鐘」！8警掛彩 警7次舉牌將究辦黃國昌等人

民眾黨30日在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動，有民眾舉牌嗆黃國昌咆哮家奴被驅逐出場。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 15:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣民眾黨今日發起「司法改革公民走讀」活動，期間立委黃國昌率「小草」多次欲衝撞警方圍欄拒馬，造成8名員警受傷。警方共舉7次牌警告制止，經蒐證認定黃國昌等多人行為已涉違法集會，將依法追究函辦。

黃國昌失控對警勒脖子

期間，黃國昌認為維安警方對一名「小草」有不友善動作，結果黃國昌失控涉嫌對負責安全維護的中正一分局督察組陳姓組長有勒脖子，明顯有涉違法。

請繼續往下閱讀...

台灣民眾黨前黨主席柯文哲遭收押今天滿週年，因此民眾黨舉辦「司法改革公民走讀」活動從早上7點半開始，一路進行到下午1點半。期間，黨主席黃國昌為號召支持者以「文化走讀」方式想「路過」總統官邸，表達對總統賴清德表達不滿，多次與設拒馬阻絕的警方發生推擠情況。

北市警局對此針對涉嫌違法的黃國昌舉7次牌，包括8時16分第一次勸導，8時38分第一次舉牌警告，9時25分舉牌命令解散，9時38分舉牌制止，9時58分舉牌制止，11時12分舉牌制止，11時41分舉牌制止。

12時40分有名信義分局三張犁派出所女警因酷熱難耐中暑，意識不清倒地，送醫後恢復意識無大礙。

台北市警察局目前召開內部會議，將根據蒐證內容，對今日民眾黨「走讀」活動卻「走鐘」部分進行初步釐清，一旦確認有違法部分和涉嫌者，將依法傳喚後究辦。

相關新聞請見

民眾黨「走讀」變「走調」 黃國昌勒警脖子還嗆警

信義分局三張犁派出所女警因酷熱難耐中暑。（記者劉慶侯攝）

民眾黨主席率民眾與警方對峙。（記者劉慶侯攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法