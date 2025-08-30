澎湖重陽敬老禮金延後發放 馬公市代黃旭輝批刁難基層公務員

澎湖重陽敬老禮金5000元起跳，勇奪全國最高。（記者劉禹慶攝）

2025/08/30 15:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖重陽敬老禮金5000元起跳，被評為全國最高，羨煞不少其他縣市民眾，還有人希望遷籍澎湖。但今年澎湖發放重陽敬老禮金的時間卻延後，引發馬公市代表黃旭輝強烈不滿，擔心10月連假增加一線基層公務人員辛勞。澎湖縣政府表示，係依照財主單位規劃指示辦理。

黃旭輝表示，由重陽敬老禮金發放及思維，來看政府的施政模式， 此次發放金額1億1656萬9000元，原9月23日發放，以最大筆馬公市計，款項延至9月30日撥付，差7天存款利息可以收入約2萬元，所以決議延至9月30日後發放。

但決議者卻是「事不關已、高高掛起」的思維，不思10月份10月4-6日中秋連假及10月10-12日國慶連假，造成基層一線公務員每日看管（抱著）大量現金的安全及責任。又各警政單位一再將假期間代保管責任拒之門外！主政者如只思維一昧討好長者、選民，而全無施政安全防範未然的籌謀，實非政府施政的美意與做為。 呈請澎湖縣政府盡速回復9月23日發放，以利發放盡速順遂完成及安全美意！

澎湖縣政府表示，原本就是簽核9月23日起發放，縣長陳光復也準備核准，但因財主單位有意見，延後至9月30日發放，增加利息收入，由於財主掌管財政大權，雖然知道此舉會增加基層公務人員困擾，也只能照辦。

今年澎湖重陽敬老禮金延後發放，財主單位說是為利息考量。（記者劉禹慶攝）

