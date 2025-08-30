為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    美參院軍委會主席韋克爾會晤顧立雄 強調台美並肩守護民主自由

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，今日上午會晤國防部長顧立雄。（國防部提供）

    美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，今日上午會晤國防部長顧立雄。（國防部提供）

    2025/08/30 15:22

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，今日上午會晤國防部長顧立雄。韋克爾表示，訪團此次訪台，即是凸顯美國會重視台灣安全的立場，台美將肩並肩共同守護民主與自由。

    國防部指出，顧立雄上午由戰略規劃司長黃文啟、情報參謀次長室助理次長朱惠民及國防部相關主管陪同，接見韋克爾及費雪等訪團。

    韋克爾表示，「戰略模糊」政策行之有年，刻意對此政策用語進行改變並不必要，訪團此次訪台，即是凸顯美國會重視台灣安全的立場，台美將肩並肩共同守護民主與自由。

    顧立雄致詞時表示，這不僅是韋克爾擔任主席後首次來台，更是美國自2016年以來，首位率團來訪的參院軍委會主席，對台美雙邊深具重要意義。

    顧立雄指出，美國國會長期以來，不分黨派重視台灣國防安全，並用實際行動表達對台堅定支持，韋克爾的來訪，就是展現對台灣民主、繁榮和安全的堅定承諾，他也向韋克爾及美國政府表達誠摯的感謝。

    顧立雄進一步指出，韋克爾長期關注國際局勢的發展及民主自由陣營面臨的挑戰，並持續在軍事委員會，透過聽證會、提出議案等積極行動，維護美國及民主盟友的國防安全，持續呼籲美國應增加對台灣的關注。

    顧立雄也提及，韋克爾曾表示「台灣民主的未來存續，對美國的繁榮和安全至關重要」，也提到美國政府應與國會合作，加速將關鍵軍事能力轉移、提供融資及銷售給臺灣，正因為韋克爾的積極推動，使台灣今日可在美方的協助下，持續增強國防戰力，應對中共威脅。

