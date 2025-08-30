為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    韋克爾揭台美聯合生產關鍵 涉外人士：與美談軍售延宕、國防授權法案

    韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，於台北賓館召開小型媒體見面會。（記者方賓照攝）

    韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，於台北賓館召開小型媒體見面會。（記者方賓照攝）

    2025/08/30 15:19

    〔記者黃靖媗／台北報導〕台美聯合生產武器的進度受到關注，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今（30）日受訪表示，台美聯合生產取決於雙方技術，美方對此採開放態度；涉外人士透露，我方與韋克爾會晤期間，有談及軍售延宕議題及2025國防授權法案。

    韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，於台北賓館召開小型媒體見面會，媒體關切美國在共同生產武器方面將會如何提升。

    韋克爾表示，聯合生產與努力將取決於太平洋及美國目前的技術，事實上，他們對建議與創新皆採開放態度。

    針對美中貿易談判對台的影響，韋克爾肯定美國製造業的優良，且美國熱衷於在世界各國行銷美國製造，他認為，這絕不會影響防衛同盟、友誼，也不會影響美國對於成為台灣人民主權及享受未來民主自決的朋友的決心。

    涉外人士透露，正如韋克爾所說，美國非常支持台灣，也看到台灣在安全方面的努力，對台灣相關做法及進度感到滿意；我方與韋克爾會面過程中，韋克爾也提及下週二美國勞動節後，將開始討論2025國防授權法案（NDAA 2025），當中包含許多支持台灣的法案。

    涉外人士指出，雙方會晤期間，我方也有向韋克爾表達對軍售延宕議題的關切，這也是我國過去主張的台美聯合生產。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播