韋克爾揭台美聯合生產關鍵 涉外人士：與美談軍售延宕、國防授權法案

韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，於台北賓館召開小型媒體見面會。（記者方賓照攝）

2025/08/30 15:19

〔記者黃靖媗／台北報導〕台美聯合生產武器的進度受到關注，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）今（30）日受訪表示，台美聯合生產取決於雙方技術，美方對此採開放態度；涉外人士透露，我方與韋克爾會晤期間，有談及軍售延宕議題及2025國防授權法案。

韋克爾與軍委會「戰略武力」小組主席費雪（Deb Fischer）來台訪問，於台北賓館召開小型媒體見面會，媒體關切美國在共同生產武器方面將會如何提升。

韋克爾表示，聯合生產與努力將取決於太平洋及美國目前的技術，事實上，他們對建議與創新皆採開放態度。

針對美中貿易談判對台的影響，韋克爾肯定美國製造業的優良，且美國熱衷於在世界各國行銷美國製造，他認為，這絕不會影響防衛同盟、友誼，也不會影響美國對於成為台灣人民主權及享受未來民主自決的朋友的決心。

涉外人士透露，正如韋克爾所說，美國非常支持台灣，也看到台灣在安全方面的努力，對台灣相關做法及進度感到滿意；我方與韋克爾會面過程中，韋克爾也提及下週二美國勞動節後，將開始討論2025國防授權法案（NDAA 2025），當中包含許多支持台灣的法案。

涉外人士指出，雙方會晤期間，我方也有向韋克爾表達對軍售延宕議題的關切，這也是我國過去主張的台美聯合生產。

