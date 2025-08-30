民眾黨「走讀」變「走調」 黃國昌勒警脖子還嗆警

民眾黨舉行非法集會，黨主席黃國昌勒住中正一分局督察組陳姓組長的脖子。（圖擷自民眾黨YT直播）

2025/08/30 15:49

民眾黨「文化走讀」卻「走鐘」8警受傷 警舉牌7次究辦黃國昌等人

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲今天（30日）被關押滿1年，民眾黨在愛國西路、中山南路口發起「司法改革 公民走讀」活動，因集會未合法申請，警方拒絕讓遊行隊伍前進，並將總統官邸前方道路全數封鎖，豈料民眾黨人士隨即和警方爆發衝突，除了有1名女警送醫之外，黨主席黃國昌更被拍到勒住現場辛苦執勤員警的脖子。

請繼續往下閱讀...

從民眾黨現場直播畫面可以看到，黃國昌率領黨員衝破警方的鐵馬護欄展開對峙，他一度還爬上人群往前移動，警方見狀連忙廣播要求不要做出危險行為，但黃國昌並未聽從，甚至舉起麥克風大喊：「大家看到什麼叫打人喊救人了嗎？把人拖下去打，嘴巴喊不要推擠，然後打我們的人，很厲害，台灣的警察什麼時候這麼厲害，聽黑道的對付台灣人民，自己不會覺得違背『這是我要當警察的初衷嗎？』，當警察不是要保護台灣人民嗎？怎麼會聽黑道的？」

到了中午12點10分左右，雙方又爆發新一波推擠，不料黃國昌此時竟用左手勒住中正一分局督察組陳姓組長脖子數十秒，使得對方一度露出不適的表情，後來黃國昌還以左手勒警、右手持麥克風的方式講話，被勒脖的陳姓組長只能無奈地拍了拍黃國昌的手臂示意他「放人」。

另外，在民眾黨抗議過程中，有1名女警被抬上擔架送醫，過程中意識不清，尚不清楚是中暑還是因為推擠而受傷。

黃國昌用手臂持續勒住警察數十秒。（圖擷自民眾黨YT直播）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法