黃紹庭涉貪遭境管隨高市議會出國考察 副議長須當「保母」確保返國

2025/08/30 15:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費1455萬元，6月底遭高雄地院依《貪污治罪條例》判刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，檢方不服量刑過輕，已提起上訴，案件目前仍在二審審理中。未料高雄市議會突以城市外交出國考察為由，發函詢問其境管事宜，讓黃紹庭得以解除境管出國，但副議長曾俊傑須當他的「保母」，確保黃紹庭於9月10日會跟出訪團一起回國。

黃紹庭去年9月遭檢調鎖定搜索前，臨時離境赴中國，在廈門自錄影片否認詐領；3天後返台投案。經雄檢偵訊，他改口坦承犯罪，並繳回1455萬餘元不法所得。檢方起訴時考量其犯後態度良好，請求法官從輕量刑。但今年6月30日一審合議庭僅判2年徒刑、緩刑5年，並免入獄，引發檢方強烈不滿，火速上訴，主張刑度明顯偏低。

因全案尚未定讞，雄院7月18日延長對黃限制出境、出海。黃不服，聲稱家人均在台灣、無逃亡動機，且獲選參加114年9月的「荷比法城市外交考察團」，出訪屬公務性質，請求解除境管。但高雄高分院審酌其曾藉故滯留海外，認仍有逃亡疑慮，8月初駁回抗告。

原以為黃將無緣隨團出訪，未料高雄市議會近日發函檢方，指議長康裕成將出國，由副議長曾俊傑代理，並詢問黃能否隨團。雄檢認強制處分屬法院職權，遂將函文送雄院審酌。黃並再度聲請，強調自身資訊產業專業，為考察團不可或缺。

雄院合議庭20日改變心證，裁定黃得繳納50萬元保證金，於9月1日至10日期間暫時解除境管，責付於團長曾俊傑。法院要求曾須出具證書，確保黃在外期間若遭傳喚能隨時返台，並規定9月10日前必須歸國，否則保證金沒收。法院另強調，黃返台後應提交考察行程書面報告，證明確實從事城市外交公務，9月10日之後將恢復境管並退還保證金。

