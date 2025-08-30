為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    遭指言語霸凌 花蓮原民處長馬呈豪認口氣不好

    花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪遭投訴霸凌下屬，憤怒吼罵等，馬呈豪今天說，音檔內容刻意節錄，對話前段有好好溝通，對方都不理會才發怒，確實口氣不好，未來注意溝通語氣。（中央社）

    2025/08/30 15:00

    〔中央社〕花蓮縣政府原住民行政處長馬呈豪遭投訴霸凌下屬，憤怒吼罵等，馬呈豪今天說，音檔內容刻意節錄，對話前段有好好溝通，對方都不理會才發怒，確實口氣不好，未來注意溝通語氣。

    花縣府表示，將立即啟動相關調查程序，調查實際情形，並對員工提供法律諮詢或心理諮商服務。

    上任不到1年的馬呈豪遭指言語霸凌下屬，而根據投訴到媒體所附的數則錄音檔，涉及對象包括專員、約僱人員等，馬呈豪於音檔中語氣嚴厲，吼罵並敲打桌面，怒罵「犯法又擺爛、賤人、搞不清楚狀況」等。

    馬呈豪接受媒體聯訪表示，處內1名資深約聘人員「工作真的很混」，2023年起多起工作延誤，廠商經費核銷延誤未付，多次溝通都沒改善，好言相勸也不聽，還要其他員工幫忙收拾爛攤子。

    馬呈豪說，7月辦3天聯合豐年節活動，這名員工負責交通管理工作，後2天無故缺席也沒告知，事後才知在會場跟友人喝酒，酒駕被警方帶回。

    馬呈豪表示，今年豐年節特別規範場內禁賣酒，這名員工不但在場內喝，出事後還隱瞞，忍無可忍後依勞動基準法資遣，接著他就遭匿名投訴，懷疑遭挾怨報復。

