翁曉玲提案國家公園禁太陽能板 戴瑋姍：氣象國防都將出問題

戴瑋姍今於臉書粉專發文表示，翁曉玲立委繼續說謊，她的提案就是全面禁止國家公園內設置太陽能，沒有規模大小之分。就是要拆除現有設施，改用柴油發電機，不僅製造空汙還要人員補給燃料。（圖擷自戴瑋姍臉書粉專）

2025/08/30 15:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委翁曉玲日前提案修法，國家公園內禁設太陽光電相關設施引外界質疑。對此，新北市議會議員戴瑋姍表示，若這些偏遠地區不能利用太陽能或風力發電，一旦能源運補出現問題，未來恐有眾多設施面臨癱瘓，金門、東沙環礁和澎湖南方四島等地區有建置與國防相關設施，若天候不佳無法空運，一旦運補出現空窗期，將直接喪失功能。

「事情沒有那麼簡單！不只山友受害，氣象國防都將出問題！」戴瑋姍今於臉書粉專發文表示，翁曉玲立委繼續說謊，她的提案就是全面禁止國家公園內設置太陽能，沒有規模大小之分。就是要拆除現有設施，改用柴油發電機，不僅製造空汙還要人員補給燃料。

請繼續往下閱讀...

戴瑋姍指出，首先，深山通訊穩定必須依賴太陽能基地台，無論是定位或是求救，這對於山友的安全非常重要，拆掉了該如何是好？還有，國家公園內部屬了許多氣象站蒐集天氣數據，除了預測天氣，對飛行安全更是重要。例如位於玉山國家公園的玉山氣象站，就是利用大面積的光電系統來維持儀器的穩定運作。

戴瑋姍說，若改成柴油發電，先不說陸運路途遙遠，天候不佳更是無法空運，一旦運補出現空窗期，將直接喪失功能！大家不要忘記了，台灣十座國家（自然）公園，不只高山型，還有海洋型。像是金門、東沙環礁和澎湖南方四島，都建置與國防軍事相關的設施，與國土保安高度相關。

戴瑋姍直言，「若這些偏遠地區不能利用太陽能或風力發電，一旦能源運補出現問題，未來恐怕有眾多設施面臨癱瘓，國安將亮起紅燈！這項修法真的沒有表面上那麼簡單！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法