提案國家公園禁再生能源發電挨轟 翁曉玲這樣解釋

2025/08/30 14:34

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委翁曉玲在臉書表示，很多山友對她提案「禁止在國家公園內設置再生能源發電設備」的修法感到憂心，擔心是否會影響到未來登山安全。對此她強調，本次國家公園法的修法，是禁止在國家公園區內鋪設大型光電和風機設備，並不是要全面禁止小功率且為自用的太陽能發電。

翁曉玲表示，例如在小木屋和氣象站的屋頂上架設的太陽能板，這類發電功率極小、而且是自用、不對外售電的發電設施，不在本次修法適用範圍內。

翁曉玲說，沒有人會同意，在美麗的國家公園裡看到一大片的光電板和相關設備廠區。愛護山林、支持生態環境永續，自然必須要限制在國家公園區裡面各類破壞行為，以避免發生像是高雄大樹區因再生能源開發，數十公頃山頭被夷為平地，和丹娜絲颱風過後受損的太陽能光電板，四處散落，佈滿農田及海面的憾事。

翁曉玲強調，不只是他和國民黨委員著手提案修法，加強再生能源設備設置場域管理的問題，民眾黨團也提案修環評法，朝強化在國家公園區設置光電板的環評規範，這是藍白的共識，不容許讓國家公園成為下一個光電受害者。

翁曉玲感謝有熱心的朋友們對本法案提出的建議，讓她有機會說明法案的內容和精神。如果因為法條文字不清楚、造成誤會，待日後有排案修法時，她會再行條調整，力求規範對象和範圍清楚。

