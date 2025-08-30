為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨違法「走讀」6小時結束 黃國昌要小草回去把身體練好「下次是12小時了」

    民眾黨公職30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨黨主席黃國昌帶領民眾違法遊行，被警方警告後，嗆警察可恥。（記者塗建榮攝）

    民眾黨公職30日舉辦「司法改革公民走讀」活動，民眾黨黨主席黃國昌帶領民眾違法遊行，被警方警告後，嗆警察可恥。（記者塗建榮攝）

    2025/08/30 14:00

    〔記者劉宛琳／台北報導〕今天是前民眾黨主席柯文哲被關押滿1年的日子，民眾黨今天在愛國西路、中山南路口舉行「司法改革 公民走讀」活動，因為未獲同意，警方拒絕讓遊行隊伍前進，稍早小草們衝破護欄，民眾黨主席黃國昌等黨公職發表談話後陸續解散；黃國昌說，今天6個小時，下次就是12個小時了，請大家回去把身體練好。

    黃國昌表示，下次我們一定要離威權現址更近，把柯文哲救出來，現場群眾高喊：「清清白白柯文哲」。黃說，大家要一起和柯文哲主席為司法正義繼續戰鬥，去年830是司法改革最恥辱的一天，一定會在台灣的司法改革史上刻下深深的烙印，直到把柯文哲救出來的那一天。

    黃國昌提到，今天民眾黨提出的四大改革，都是2017年司改國是會議的主張，民進黨當年拿了納稅人的錢辦了司改國是會議，前總統蔡英文親自主持，結果到2025年賴清德總統直接丟到垃圾桶，背棄過去的承諾。

    民眾黨立委張啟楷代表柯文哲太太陳佩琪感謝警察，現場群眾也齊喊，「警察先生、警察姊姊辛苦了」；張說，下週柯文哲要開庭，這是非常重要的庭，請大家趕快去登記，下週二見。

    民眾黨立委林國成則說，柯文哲還需要大家，請大家身體顧好、注意安全，最後民眾高喊「我們的選擇柯文哲」後散場。

