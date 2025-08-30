民進黨宜蘭三星鄉長「類初選」 前鄉長黃錫鏞民調勝出

民進黨宜蘭三星鄉長類初選，前鄉長黃錫鏞（左）民調勝出。（資料照）

2025/08/30 13:21

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕佈局2026年大選，民進黨宜蘭縣黨部昨完成黨內領表登記，其中三星鄉長將以徵召產生，不過有意參選的前鄉長黃錫鏞及鄉代會主席陳世玉提前協調「類初選」，經2天民調，今早9點結果出爐，前鄉長黃錫鏞勝出，陳世玉第一時間也在臉書恭賀對方，獲得支持者好評。縣黨部也讚譽三星選區是「民主火車頭！」結果會作為徵召依據。

民進黨辦理2026年大選黨內初選，宜蘭12鄉鎮市僅開放冬山、蘇澳登記初選，其餘10鄉鎮市長將以徵召或結盟產生，昨截止登記，冬山鄉長3搶1，蘇澳則掛零。

不過三星鄉長部分，前鄉長黃錫鏞及鄉代會主席陳世玉均有意參選，黨內雖定調徵召，但2人提前和黨部召開協調會，決議以「類初選」方式確定人選，並達成共識找民調公司作業，經28、29日電話民調後，今天早上9點結果出爐，2人差距不大，由前鄉長黃錫鏞出線。

陳世玉第一時間得知後，大方在臉書發文恭喜黃錫鏞，吸引許多支持者留言，讚譽陳有「政治家風範，是民主表率」，另提及她鄉長民調雖未勝出，仍希望未來繼續擔任主席，為鄉民喉舌、爭取福利。

據了解，2人協調時，有口頭約定不管由誰勝出，另1人不會參選其他公職，全力為對方輔選。因此陳世玉在黨內登記初選截止前，未登記鄉鎮市代表，縣議員部分也僅游雅絢1人，不過縣黨部認為，政局時刻都在變化，牽動地方發展，陳世玉日後動向，黨部執委會將另案討論。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，樂見黃錫鏞、陳世玉願意以和諧方式協調，透過自行約定競爭展現民主，縣黨部予以尊重並見證，三星不僅是這次黨內初選的民主火車頭，更是宜蘭各選區典範，黃錫鏞勝出結果，會作為縣黨部日後辦理徵召依據，期望各選區都能全黨團結一心，一起贏下2026大選。

宜蘭三星鄉代會主席陳世玉。（圖擷取自陳世玉臉書）

宜蘭三星鄉代會主席陳世玉，第一時間在臉書恭賀前鄉長黃錫鏞民調勝出，獲得支持者好評。（圖擷取自陳世玉臉書）

