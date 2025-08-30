為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    黃國昌率眾違法集會與警對峙 民進黨批：蔑視法治煽動對立

    前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨30日進行「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌率隊遊行至愛國西路、中山南路口。（記者塗建榮攝）

    2025/08/30 12:41

    〔記者陳政宇／台北報導〕民眾黨主席黃國昌今（30日）發起「司法改革公民走讀」活動，被警方廣播以非法集會為由拒絕隊伍前進，民眾黨支持者不滿推擠拒馬對峙，甚至有警察在推擠中受傷。對此，民進黨批評，民眾黨蔑視法治與秩序，還煽動群眾、挑動對立，已背離民主法治與安定社會的本質。

    前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今在捷運中正紀念堂出口附近集結，行經愛國西路口時，台北市警方認定行為違法，多次舉牌勸導、制止，雙方堅持一小時，有警員為讓拒馬不要倒下而造成受傷。現場指揮官廣播要求走讀民眾不要推擠，「我們警察同仁受傷了！」

    對此，民進黨發言人吳崢表示，民眾黨不僅未成功申請集會遊行路權，更擅自在愛國西路與中山南路口強行推進，遭警方現場合法阻擋爆發推擠衝突，甚至造成員警受傷，暴露出民眾黨對秩序與法治的嚴重蔑視。

    吳崢指出，民眾黨若真心關心警消安全，就該尊重法治、避免任何讓執法人員陷入危險的行為。823大罷免後，總統賴清德已迅速啟動內閣改組，調整朝野互動，以回應民意期待。如今，民眾黨這種任意煽動群眾、挑動對立的做法不但徒增社會裂痕，更背離民主法治與安定社會的本質。

    吳崢強調，所有偵查中的案件，都應尊重司法獨立，而非被政黨作為操弄工具，唯有守護法治與社會安定，才能實現人民所期待。

