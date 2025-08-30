民眾黨非法遊行與警爆多次衝突！黃國昌嗆：馬英九執政都沒這麼惡劣

前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨30日在中正紀念堂捷運站口進行「司法改革 公民走讀」活動，民眾駕駛宣傳車進入警方設置拒馬前，一度場面混亂。（記者塗建榮攝）

2025/08/30 12:44

〔記者劉宛琳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在愛國西路、中山南路口舉行「司法改革 公民走讀」活動，警方廣播以非法集會為由，拒絕讓遊行隊伍前進。黃國昌帶領現場支持者高喊「還我路權」，部分小草衝破鐵馬護欄，民眾黨主席黃國昌痛批警方一方面說不要推人，結果自己在那邊架拐子，小草則在旁邊喊「警察推人、警察打人」，雙方多次爆發推擠衝突。

「馬英九執政沒有像你們這麼惡劣的！」黃國昌在現場批評，警察不要講空話，一手說不要推擠，另一手在前面推人，旁邊一同參與行動的支持者則高喊「警察後退」。幾位衝破防線的民眾則遭抬走，警方多次呼籲民眾，鐵馬護欄屬於公物，不要破壞鐵馬護欄，但遭黃國昌嗆，民進黨立委鍾佳濱拿油壓剪剪護欄的時候，他有被逮捕嗎？

黃國昌在現場指揮，請所有民眾黨公職人員往前走，他們陸續爬進警方架設的護欄內，黃並請民眾黨立委林國成和警方交涉。由於現場民眾不斷激動的叫囂警方，黃國昌要求在前排的群眾坐下來，「不要讓混在人群裡面的警察動手動腳」；警方則持續請同仁堅守崗位，呼籲抗議群眾保持理性、不要推擠，並請同仁持續蒐證。

前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨30日進行「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌出席。（記者塗建榮攝）

