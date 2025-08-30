10縣市統籌分配稅款比試算少 卓揆：將邀地方首長討論

行政院長卓榮泰針對中央統籌分配款一事回應，新財劃法修後計畫方式有誤差，將邀地方首長等討論，讓計算能夠更公平。（記者李文德攝）

2025/08/30 12:49

〔記者李文德／雲林報導〕財政部昨天依新版財劃法公式計算，通知各縣市明年度統籌分配稅款及分配款數額，總額為8841億元，不過傳出有10縣市獲配金額比預先試算結果少。行政院長卓榮泰表示，新版財劃法計算有誤差，會開誠布公邀集各縣市首長討論，讓計算更公平，符合「均衡台灣」目標。

卓榮泰今南下雲林出席虎尾潮第三期工程開工典禮，他致詞時表示，新的《財政收支劃分法》它的計算有一點誤差，現在要用想方設法把誤差補回來，讓計算能夠更公平。比如財政紀律好的，可讓它維持目前的優勢；財政紀律較差的，要加大力道提升上來，這個才是賴總統所說的「均衡台灣」。

卓榮泰強調，這樣微調是希望未來地方也能夠更有效率、有計畫，用自己多出來自主財源，做福利地方事情，中央、地方合作絕對不會中斷，屬於中央該做的一件都不少，可以跟地方合作的會坐下來討論；屬於地方自治的，也有充裕財源給地方處理，如此調整財劃法修法才有它的價值，也期待能共同修正，甚至今年先適應，明年再同時找出一個地方更能夠接受、中央更願意合作的方式。

卓榮泰指出，今天起將會請各地的財政主計人員到行政院充分說明，也會邀請所有縣市長來到行政院，或者到地方拜訪，就是要「開誠布公」來完成這次雖艱鉅，但未來一定要走的中央與地方財政合作，財政能夠合作，政策才能發展；政策能夠發展，人民才能夠感受到每項施政產生的效益。

