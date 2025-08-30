普發1萬現金 擬比照112年6000元模式發放

立法院會昨天通過攸關普發1萬現金的韌性特別條例修正草案，政院人士今天說，待下個會期開議後，就會儘速將特別預算案送至立法院審議，也會以發放新台幣6000元的模式為基礎擬定發放方式，力拚特別預算公布後一個月內開始發放。（資料照）

2025/08/30 13:08

〔中央社〕立法院會昨天通過攸關普發1萬現金的韌性特別條例修正草案，政院人士今天說，待下個會期開議後，就會儘速將特別預算案送至立法院審議，也會以發放新台幣6000元的模式為基礎擬定發放方式，力拚特別預算公布後一個月內開始發放。

民國112年普發現金6000元時，當時領取方式共有5種，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、特定偏鄉造冊發放，以及特定對象直接入帳。為讓民眾能了解領取規定與避免遭詐，當時也透過架設普發6000的官網，讓民眾查詢領取資格、領取方式，以及提供防詐騙專區，還有安排免付費的客服專線等。

立法院會昨天三讀修正通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」（韌性特別條例）修正草案，經費匡列上限為5700億元，內容包含擴大對產業支持、加強關懷弱勢，以及定明普發現金。普發現金作業時程須於特別預算公布後1個月內開始執行發放作業，7個月內發放完畢。

各界關注普發現金發放時程與方式，政院人士今天表示，行政院將儘快籌編特別預算，在立法院下個會期開議後，交由立法院審議，但相關前期作業也已經在進行中，不會等到預算案送出才開始。

政院人士表示，行政院會以之前普發6000元的模式為基礎，儘速擬定發放的方式，以落實行政院長卓榮泰的承諾，也就是在立法院新會期通過特別預算後，在特別預算公布起一個月內開始發放。

根據財政部資料，普發現金6000元自112年3月22日「登記入帳」開放登記，領取期限至113年1月31日止，領取民眾超過2348萬人，占原估計人數99.7%。領取比例最多的管道第一是登記入帳，占比39.8%；其次是ATM領現，占比24.3%；再來是直接入帳者，占比18.1%。

