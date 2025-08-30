國民黨陷無大咖接棒焦慮 第3方案擬促胡志強參選黨魁

藍營近日陷入沒有大咖接棒的焦慮，近日部分黨內人士又再度把目光轉到前台中市長胡志強的身上。（資料照）

2025/08/30 12:35

〔記者施曉光／台北報導〕面臨改選黨魁的國民黨，由於現任黨主席朱立倫口中「眾望所歸」的台中市長盧秀燕拒絕參選，朱本人也無意爭取連任，導致藍營近日陷入沒有大咖接棒的焦慮，近日部分黨內人士又再度把目光轉到前台中市長胡志強的身上。

黨內人士指出，雖然大家仍未放棄勸進盧秀燕，但2週後就要領表登記，屆時情況必須明朗化，如果盧秀燕願意回心轉意當然是最好結果，若盧秀燕願意敦請朱立倫連任，也不失為解套方法，但如果朱立倫執意離開，第3方案就是盧、朱兩人有責任找出一位強棒，而胡志強就是最好的人選。

此外，「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉今日指出，象徵立法院副院長江啟臣參選台中市長的起手式，9月1日晚間將在台中豐原舉辦的「臣心志工聯誼」活動，邀請立法院長韓國瑜、盧秀燕、朱立倫以及胡志強參加，如果盧、朱確定不選，大家很期待當天胡志強願意公開表態，而且「全國公教軍警消聯合總會」打算在下週邀請「八百壯士」以及退休教授聯盟等負責人一起發表共同聲明，並成立後援會力拱胡志強參選黨主席。

胡志強曾經公開說過參選是「上個世紀的問題」，不過，林水吉說，「那是以前的事」，最近大家與胡志強有過2、3次的接觸，感覺胡志強反應不錯，而且有使命感，只是胡志強也說，至今包括盧秀燕在內的黨內大人都還沒找胡志強談。

黨內人士則強調，未來無論誰當黨主席，都應該肯定朱立倫4年來為國民黨所堆疊的能量，而且也都少不了朱立倫的從旁協助，唯有如此才能幫助盧秀燕贏得2028總統大位，因此未來的黨中央與國民黨智庫應該納入朱立倫人馬，朱陣營人士也認為胡志強是盧秀燕之外的好人選，但前提是要尊重胡志強的意願。

至於最近被傳有意參選黨主席的前國民黨副主席郝龍斌，黨內人士認為，郝龍斌與前民眾黨主席柯文哲的矛盾太深，而且郝的子弟兵、台北市議員游淑慧先前強烈抨擊柯文哲涉入弊案，如果由郝領導國民黨，將不利2026、2028選舉藍、白合作。

此外，過去積極敦促盧秀燕參選的前國民黨秘書長李乾龍今日受訪表示，已經一段時間未接觸盧秀燕﹔對於盧秀燕回心轉意的機會渺茫，他說，「應該是，我感覺得到」，至於包括嘉義市長黃敏惠等藍營縣市首長是否可能參選，他認為機會不大，「因為『盧媽媽』要留在家裡，哪一個『爸爸』、哪一個『媽媽』就不需要留在家裡？」

不過，李乾龍也說，還沒有完全放棄勸進盧秀燕，而且持續溝通，27日下午他還與幾位藍營縣市議長見面，大家想辦法與盧秀燕溝通，只是還未達成。

李乾龍感嘆，「廚房很熱，大家都知道，你可以去改善廚房環境，但你連廚房都不進去，怎麼進得了廳堂？」「叫人家幫你煮一桌好菜，然後風風光光坐在主位上享用，天底下沒有這麼好的事情！」「黃袍加身在現在的時代已不可能了！」

