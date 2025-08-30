為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民眾黨違法「走讀」亂象！ 小貨車駛近、女草躺警方頭上 黃國昌站安全處「指揮」

    小貨車駛近人群直面警察，黃國昌站在小貨車上指揮小草。（圖擷取自 Threads ）

    小貨車駛近人群直面警察，黃國昌站在小貨車上指揮小草。（圖擷取自 Threads ）

    2025/08/30 12:32

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲被關押一週年，民眾黨今天在愛國西路、中山南路口舉行「司法改革 公民走讀」活動，被警方廣播以非法集會為由，拒絕讓遊行隊伍前進。民眾黨支持者不滿推擠拒馬，與警方已僵持一個多小時，甚至有警察在推擠中受傷。媒體人吳靜怡與網紅「四叉貓」PO出民眾黨違法集會的亂象，怒批黃國昌站上最安全的舞台，讓所有草仔、蔥仔當肉盾。

    吳靜怡在社群平台Threads貼出多篇貼文，第一篇貼文可以看到，有輛貨車開進人群直面警察，而黃國昌就站在這輛貨車上方，手持麥克風指揮小草們，有許多民眾黨女性支持者則翻過圍籬，跳進警察堆裡。

    吳靜怡在貼文中接連重砲轟黃國昌「黃國昌站上最安全的舞台，讓所有草仔、蔥仔當肉盾，自以為是警察和違法集會公民的指揮官，踩著柯文哲站最高的男人」、「民眾黨的女性黨公職真的很辛苦，看看黃國昌站在哪裡，麥克風拿的很穩。」

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    女小草爬進警察堆裡。（圖擷取自 臉書）

    女小草爬進警察堆裡。（圖擷取自 臉書）

